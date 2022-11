« Justice pour Justine ». Ces trois mots s’affichaient sur toute la largeur d’une banderole et sur les tee-shirts des amis des Justine Vayrac ce dimanche à Saint-Céré, dans le Lot. A leurs côtés des connaissances de la jeune femme tuée dans la nuit du 22 au 23 octobre dernier, mais aussi des anonymes qui sont venus participer à cette marche blanche silencieuse en hommage à la jeune mère de 20 ans et qui a réuni près de 600 personnes.

« On est là pour lui rendre hommage. Pour elle. Elle n’était pas toute seule », a expliqué Laura Muller, 26 ans, l’une de ses amies de l''école d’aide-soignante de Brive. « Cette marche, c’est symbolique. Elle laisse une famille meurtrie. Des amis, un petit garçon. Des gens qui l’aimaient. On lui doit de lui faire cet honneur, cet hommage », expliquait une autre étudiante de l’Institut de formation d’aides soignants et organisatrice de la mobilisation.

« Apporter notre soutien à la famille »

Au pied d’un arbre, dans un jardin public de ce petit village, des bougies et des roses blanches ont été déposées devant un portrait de Justine Vayrac. « Nous avons une fille du même âge. Nous sommes venus pour apporter notre soutien à la famille. Ça aurait pu être notre fille », a témoigné Isabelle Montmont, 54 ans, originaire de Tauriac, le village où habitait la jeune femme, inhumée dans l’intimité ce vendredi.









La nuit de sa disparition, la jeune femme avait passé la soirée en discothèque, mais s’était sentie mal au cours de la soirée et avait décidé de sortir pour aller se reposer dans sa voiture. C’est à ce moment-là qu’elle aurait croisé Lucas. L., un agriculteur de 21 ans originaire de la commune de Beynat, à 15 km de Brive.

Mis en examen pour viol, séquestration et meurtre

Ce dernier avait été placé en garde à vue trois jours après et avait avoué le 27 octobre le viol et le meurtre de la jeune femme, avant de donner des indications sur la localisation du corps. Il a indiqué « avoir tué la victime alors qu’ils étaient tous les deux à son domicile et qu’ils venaient d’avoir un rapport sexuel consenti », a indiqué le parquet.

Il a été mis en examen pour viol, séquestration et meurtre et incarcéré. Depuis, l’autopsie du corps de la victime a permis de déterminer qu’elle était morte étranglée.