On espère que vous avez pu profiter de votre week-end. Nous, on a passé ces deux jours à checker l’actu. Et c’est l’heure de tout vous résumer.

1. La COP27 a ouvert en Egypte









La COP27 s’est ouvert ce dimanche à Charm el-Cheikh en Egypte pour relancer le combat contre le réchauffement climatique. Cette 27e conférence de l’ONU sur le climat (COP27), rassemblera quelque 200 pays pour deux semaines, au chevet d’une planète frappée par les catastrophes : inondations historiques au Pakistan, canicules à répétition en Europe, ouragans, incendies, sécheresses… Le combat pour le climat est une « question de vie ou de mort », a rappelé le secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres Mais ces conférences ont-elles encore un intérêt ? Nos pistes de réflexion sont dans cet article.

L’info en plus : Des centaines d’activistes écologistes ont été arrêtées samedi à l’aéroport d’Amsterdam Schiphol, aux Pays-Bas. Ils ont été interpellés après avoir occupé une aire de stationnement pour jets privés.

2. Le RN a un nouveau président





Jordan Bardella sur le plateau de TF1 le 5 novembre 5 2022. - Alain JOCARD

Jordan Bardella a pris le fauteuil de Marine Le Pen à la tête du Rassemblement National samedi. Mais pas dans la sérénité, alors que le député de Gironde Grégoire de Fournas a écopé de la sanction la plus lourde au sein de l’Assemblée, après des propos jugés « racistes » par l’ensemble des autres groupes. Preuve du malaise ambiant, le député Grégoire de Fournas était d’ailleurs absent au Congrès ce samedi. Bardella a été élu après une écrasante victoire (84,84 %) face à Louis Aliot. Pour la première fois depuis cinquante ans, le président élu par les militants n’est pas un membre direct de la famille Le Pen.

L’info en plus : La maire de Vaulx-en-Velin (Rhône) Hélène Geoffroy brigue le poste de première secrétaire du PS et s’oppose frontalement à Olivier Faure : « Nous sommes avec une direction LFI-sée », accuse-t-elle ce dimanche.

3. Nouvelles tensions en Corée





Une capature d'écran de la télé d'Etat en Corée du Nord, montrant Kim Jong-un devant un missile ballistique Hwasong-17. - /AP/SIPA

La péninsule coréenne reste sous tension. Un bombardier lourd supersonique américain B-1B a rejoint samedi les exercices aériens conjoints avec la Corée du Sud. Les exercices aériens « Tempête vigilante », qui ont démarré le 31 octobre, sont les plus importants jamais organisés. Ceux-ci ont été prolongés en raison des tirs de missiles par la Corée du Nord. Pyongyang a encore lancé quatre missiles de courte portée vers la mer Jaune, a déclaré ce samedi l’armée sud-coréenne.

L’info en plus : La ville de Kherson dans le sud de l’Ukraine, occupée par l’armée russe, était dimanche « sans électricité ni eau » à la suite d’une frappe ukrainienne, ont annoncé les autorités d’occupation russes de la région éponyme.





4. Le chanteur Aaron Carter meurt à l’âge de 34 ans





Aaron Carter. - Byron Purvis

Il était l’interprète du hit I Want Candy. Aaron Carter est mort à l’âge de 34 ans. Il aurait été retrouvé mort noyé dans la baignoire de sa résidence de Lancaster en Californie. Aaron Carter était également connu pour être le frère de Nick Carter, membre des Backstreet Boys. Sa carrière musicale a commencé par le groupe Dead End, alors qu’il est âgé de 7 ans. Au début des années 2000, Aaron’s Party a été triple album de platine avec 900.000 exemplaires vendus.

L’info en plus : Andy Taylor, l’ex-membre de Duran Duran, est atteint d’un cancer avancé de la prostate. L’annonce a été faite samedi par les membres du groupe lors de leur entrée au Rock and Roll Hall of Fame.

5. Le départ de la Route du Rhum reportée à mercredi

Les voiliers sont sagement restés au port. - LOIC VENANCE

Plus d’une centaine de skippers patientaient pour prendre le départ de la Route du Rhum au large de Saint-Malo, mais la météo a conduit les organisateurs samedi à décider de différer celui-ci. Ils doivent normalement s’élancer mercredi à 14h15. De nombreux skippers avaient fait part de leurs craintes de voir le départ maintenu à dimanche. Certains d’entre eux avaient déjà annoncé qu’ils seraient venus se mettre à l’abri juste après le départ si ce dernier avait été maintenu à dimanche. La Route du Rhum a lieu tous les quatre ans depuis 1978 de Saint-Malo à destination de Pointe-à-Pitre en Guadeloupe.

L’info en plus : En battant difficilement l’Australie samedi au Stade de France (30-29), les joueurs de Fabien Galthié ont amélioré un record qui remontait aux années 1930 : 11 victoires d’affilée.