Quand la chance vous sourit… Une personne habitant le Pas-de-Calais a remporté le jackpot de plus de 160 millions d’euros mis en jeu vendredi soir, a annoncé la Française des jeux (FDJ). Avec ce magot de 160.788.895 euros, l’heureux gagnant ou l’heureuse gagnante s’adjuge le septième plus gros gain de l’histoire d’EuroMillions en France, grâce à la combinaison 2, 11, 37, 45, 47, ainsi que 2 et 3 en numéros étoiles.

Le plus gros jackpot de l’histoire de la loterie européenne en France remonte au 15 octobre 2021 : 220 millions d’euros remportés à Tahiti par une jeune Polynésienne qui jouait pour la première fois.