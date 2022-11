La météo reprend son cours normal dans les Pyrénées ariégeoises où la petite laine ne suffira pas. Les services de Météo-France ont publié ce jeudi un bulletin spécial annonçant l’arrivée d’un épisode neigeux qui doit débuter ce jeudi 3 novembre au soir et prendra fin dans la nuit de vendredi à samedi.





❄️Épisode neigeux en #Ariège ce soir. La limite pluie-neige à 1500m demain 20 à 30 cm de neige au sol entre 1800/2000 m d'alt et jusqu'à 40 cm en haute montagne. Prudence et équipements adaptés. Infos sur https://t.co/IFZ1MJkiXQ pic.twitter.com/3Tcrl4npSV — Préfète de l'Ariège (@Prefet09) November 3, 2022

Vendredi, la neige tiendra au sol dès 1.500 mètres et les cumuls pourront atteindre 20 à 30 cm entre 1.800 et 2.000 mètres d’altitudes, et jusqu’à 40 cm en haute montagne.

La préfecture de l’Ariège appelle les usagers de la route « à faire preuve de prudence sur les axes montagneux et sur la route nationale 20 ». Elle rappelle aussi qu’une nouvelle réglementation oblige à circuler en pneus neige, en chaînes ou en chaussettes à neige dans les communes des massifs montagneux. La mesure concerne 46 communes ariégeoises.