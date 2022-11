A ce niveau-là, relever que les chiffres sont préoccupants tient de l’euphémisme. Dans son rapport annuel publié mercredi, la Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (Miviludes) note un « accroissement inédit des agissements à caractère sectaire » en 2021. Près de 34 % de hausse des signalements par rapport à 2020. Sur le moyen terme, la tendance interpelle : avec 4.020 saisines en 2021, l’augmentation constatée monte à près de 50 %.

« L’état de notre société, la pandémie et les réseaux sociaux ont accéléré le processus », avance Marie Drilhon, vice-présidente de l’Union nationale des associations de défense des familles et de l’individu victimes de sectes (Unadfi), partenaire de la Miviludes.

La pandémie comme facteur accélérateur des déviances

« Dénoncer les dysfonctionnements, ça prend de plus en plus d’importance dans la société, on voit que plus de personnes se manifestent. La pandémie a été un passage qui a beaucoup alerté et qui a mis au grand jour des dérives qui existaient déjà, mais dont on ne parlait pas. L’isolement et l’anxiété du confinement ont incité des gens à aller chercher du réconfort, à rejoindre des communautés virtuelles auprès de certains gourous », analyse Marie Drilhon.

Selon le rapport, ces « gourous 2.0 » prennent la tête de groupes d’adeptes « mobiles, changeants et impalpables ». Les dérives liées à la santé et au développement personnel figurent au rang des principaux sujets pointés par le rapport.

« On les nomme les charlatans de la santé. Ils ciblent souvent un public féminin. Les victimes ont de l’argent et sont démotivées par leur vie professionnelle, en quête de plus de sens. Elles se tournent vers quelque chose qui les motive plus. Ça marche beaucoup par le bouche-à-oreille », précise Marie Drilhon, alors que Doctolib a supprimé de sa plateforme les profils non reconnus par les autorités de santé.

Les « grandes multinationales » sectaires se réinventent

Face aux petits nouveaux du sectarisme, les « grandes multinationales sectaires » ne sont pas en reste. Les témoins de Jéhovah et les scientologues, qui construisent un nouveau siège à Saint-Denis, s’adaptent à leur époque.

« Ils continuent leur prosélytisme au téléphone, par mail, sur Internet, en produisant des vidéos, notamment pour les enfants. Les grosses églises évangéliques sont aussi mieux développées, et on commence à avoir des témoignages. J’ai eu au téléphone deux jeunes qui avaient décidé d’arrêter leurs études pour se consacrer uniquement à la parole de Dieu dans leur église », poursuit la vice-présidente de l’Unadfi, structure qui a reçu plusieurs milliers d’appels, provenant principalement de proches des victimes. Près de 1.700 échanges téléphoniques ont donné lieu à un suivi plus poussé.

« Il y a de terribles drames humains. L’action de l’Etat doit changer d’échelle, je m’y engage », a assuré Sonia Backes sur France Inter. La secrétaire d’Etat à la citoyenneté organisera « début 2023 » des « Assises des dérives sectaires et du complotisme ».









D’ici là, les mentors continueront de manipuler leurs adeptes, dans des domaines toujours plus variés. « Depuis quelques années, le trading se développe sur les réseaux sociaux et touche les jeunes. J’ai souvent leurs parents au téléphone », alerte Marie Drilhon, qui craint aussi une montée en puissance des mouvements masculinistes.