Lors de sa garde à vue, il a nié les faits. Mais face à des éléments apparaissant « suffisamment graves et concordants », un magistrat a prononcé la mise en examen de cet homme d’une cinquantaine d’années pour « viol sur personne vulnérable ». La justice soupçonne cet aide-soignant d’avoir imposé une fellation à une résidente de l’Ehpad de Kervénanec, à Lorient (Morbihan), dans lequel il exerçait depuis peu. Agée de 95 ans, la victime n’a pas pu être entendue, son état ne le permettant pas, précise le procureur de la République de Lorient Stéphane Kellenberger. Cette dernière souffrirait de la maladie d’Alzheimer.

Les faits se seraient déroulés le 31 octobre en soirée. Le mis en cause « exerçant de fraîche date des fonctions d’aide-soignant » a été surpris par une de ses collègues « alors qu’il se trouvait dans la chambre d’une résidente âgée », ajoute le magistrat. Selon le témoin, « il semblait être en train de lui imposer une fellation ».

Sans antécédents judiciaires

Alertée, la police a interpellé le mis en cause et l’a placé en garde à vue. Inconnu des services judiciaires, l’aide-soignant a nié les faits. A l’issue de sa mise en examen, il a été placé en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention, « conformément aux réquisitions du parquet », précise le procureur. Les familles de la maison de retraite seront reçues par la municipalité de Lorient ce jeudi.