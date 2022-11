Après le Théâtre national de Nice (TNN), dont les salles sont dispatchées dans la ville, et le palais des congrès Acropolis, qui déménagera dans la plaine du Var, il reste encore une inconnue sur l’avenir d’un des bâtiments qui doit disparaître pour prolonger la coulée verte : le bowling. A l’heure où les travaux de démolition se rapprochent (ils sont programmés pour début 2023), rien n’est encore officiel pour cet endroit.

« Après une soirée entre amis, on s’est demandé où est-ce qu’il sera possible de continuer de jouer l’année prochaine », lance Karine. Elle est l’instigatrice d’une pétition, qui a reçu plus de 300 signatures en une semaine, pour réclamer à la municipalité « l’aménagement d’un nouveau bowling » avec trois autres jeunes, tous encartés chez Les Républicains et soutiens d’Eric Ciotti. Ils assurent « que cette initiative n’est pas politique, simplement humaine ». Néanmoins, le député des Alpes-Maritimes est fortement opposé au projet et a lancé en décembre 2021, un « collectif de soutien pour la protection du Théâtre National de Nice et du Palais Acropolis ».

Le TNN, Acropolis et le bowling alors ?

Les pétitionnaires mettent en avant que « peu d’informations » et de « transparence » ont été communiquées à ce sujet, d’où leur « action tardive ». « On a beaucoup polémiqué sur le TNN, on a directement annoncé un endroit pour le palais des congrès mais on a toujours omis le bowling », s’exclame la jeune femme. Elle ajoute : « En discutant avec le gérant, on a appris qu’il n’y avait pas de projet de relocalisation. En effet, malgré certaines visites de lieux, proposés par la municipalité, rien ne correspond. C’est compliqué de trouver un endroit pour ce genre d’installations. »

Sollicitée par 20 Minutes, la mairie, de son côté, assure « accompagner l’exploitant du bowling dans ses solutions de relocalisation […] en mettant en relation l’exploitant avec les opérateurs susceptibles d’accueillir un équipement correspondant à ses attentes et contraintes ». Sans plus de commentaires.

Un manque « d’anticipation » reproché

La Niçoise reproche « un manque d’anticipation » alors que « l’annonce de démolition a été faite en 2020 ». « Les critères pour un équipement pareil sont très particuliers. En plus, c’est presque impossible d’avoir cette même proximité avec le centre et cette facilité d’accès en transport en commun ou en voiture avec le parking », développe celle qui est également architecte.

Lionel Garnier, membre du Bowling Club AMF Nice, insiste sur ce côté pratique de l’établissement niçois qui était « central » pour les « 80 à 85 personnes inscrites au club » et qui pouvait répondre à une « grosse demande avec vingt-quatre pistes ». « On va devoir se déplacer à Cannes, Antibes ou Grasse », lâche-t-il.

Directement concerné par cette décision, il relève aussi l’absence de réaction : « Ce n’est pas normal de laisser ce lieu de loisirs mais aussi d’activité sportive à la destruction sans d’autres propositions. On s’étonnait déjà de n’avoir qu’une infrastructure pour une ville telle que Nice. Comment, depuis son ouverture en 1985, il n’y a pas pu en avoir d’autres ? » Avant d’appuyer : « Notre club se retrouve avec un vide. On ne pourra plus avoir le même rythme d’entraînement alors que nos équipes jouent en nationale et sont bien classées. On fait aussi vivre sportivement ce lieu avec des compétitions. Ce n’est pas que du loisir. »

Une fermeture fin février ?

Une source très proche du dossier, qui préfère rester anonyme ajoute : « Tout le monde est démuni face à cette décision : les clubs, les lycéens de Masséna qui suivent des cours, les centres aérés et les étudiants qui organisent de nombreux événements ». Elle pointe également que « la date de destruction a été actée » mais que celle de la fermeture du bowling, non. « Peut-être février ? », avance-t-elle sans plus de certitude.









Le seul élément sûr, ce sont que « les employés se retrouveront sans emploi » au moment du début des travaux. Lionel Garnier renchérit : « A moins qu’une personne gagne au Loto pour construire un nouvel endroit, je ne vois rien pas d’autres issues ». Selon lui, l’avenir de ce bowling est clair : « Il sera vendu en pièces détachées, qui peuvent coûter jusqu’à 35.000 euros, et pour le reste, tant pis. »