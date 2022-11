Un fait divers, une loi. La règle est simple, ancienne, et s’applique inexorablement quel que soit le gouvernement au pouvoir. Quelques semaines après le meurtre de Lola, 12 ans, tuée mi-octobre à Paris par une ressortissante algérienne visée par une OQTF (obligation de quitter le territoire français), le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, a dévoilé mercredi dans le Monde les grandes lignes d’une nouvelle loi sur l’asile et l’immigration. Il faut dire que le gouvernement fait l’objet de vives critiques, notamment de la part de la droite et de l’extrême droite, pour le faible taux d’exécution des OQTF. La France en délivre environ 120.000 par an mais en exécute moins de 10 %.

Le texte, le 29e sur l’immigration depuis 1980, comprend donc plusieurs mesures visant à améliorer l’exécution de ces OQTF, un sujet qui occupe le débat public. « Nous allons désormais inscrire toutes les OQTF au fichier des personnes recherchées, le FPR, annonce Gérald Darmanin. Il ne s’agit pas de rétablir le délit de séjour irrégulier mais de pouvoir constater que la personne repart. Comme lorsque, par exemple, elle reprend un avion, et ainsi de compter tous les départs d’étrangers. » Les OQTF peuvent déjà être inscrites au FPR mais cette mesure n’était, jusqu’alors, « pas systématique », relève l’entourage du ministre, contacté par 20 Minutes.

Mieux comptabiliser les OQTF

« Le ministre a raison de dire que les éloignements sont mal comptabilisés », explique à 20 Minutes Serge Slama, professeur de droit public à l’université de Grenoble-Alpes. « Il y a 120.000 OQTF délivrées par an. Environ 15.000 sont exécutées d’office. Mais il y a aussi des départs dits "volontaires" (8.500) avec l’aide de l’OFII (Office français de l’immigration et de l’intégration), des étrangers qui partent d’eux-mêmes. D’autres sont régularisés. On ne connaît donc pas réellement le nombre d’étrangers qui, in fine, restent irrégulièrement sur le territoire. »

Autre mesure : Gérald Darmanin avance que « près de 50 % des OQTF » font l’objet « de recours qui les suspendent ». Le nouveau projet de loi entend donc « fortement simplifier les procédures » afin d' « exécuter beaucoup plus rapidement les mesures ». « Cette mesure de simplification du contentieux est bienvenue », remarque Serge Slama. Et le professeur de droit public de noter que cette mesure « avait d’ailleurs été proposée par le conseil d’Etat ». « Il y a aujourd’hui non pas douze [comme indiqué par le ministre au Monde] mais une douzaine de catégories de recours concernant l’ensemble des mesures d’éloignement. Le conseil d’Etat a suggéré de revenir à quatre, comme dans le passé. »





« Un exercice de communication »

D’autre part, le ministre de l’Intérieur veut mettre fin aux « réserves d’ordre public », qui « empêchent d’éloigner des personnes arrivées avant 13 ans » en France, en laissant les juges « trancher » sur leur sort. Le gouvernement durcit donc le ton concernant les mesures d’expulsion, mais assure tendre la main aux travailleurs immigrés. « On doit désormais être méchants avec les méchants et gentils avec les gentils », résume Gérald Darmanin. « Nous allons d’ailleurs proposer le renouvellement automatique des titres pluriannuels de ceux qui ne posent aucun problème, qui n’ont aucun casier judiciaire ».

Pour Serge Slama, le ministre « reprend ainsi le discours de Nicolas Sarkozy sur l’immigration choisie ou subie, avec l’idée qu’il y a des gentils et des méchants et qu’on peut régulariser les "gentils" travailleurs migrants. C’est un exercice de communication visant à recentrer sa loi, qui est globalement alignée sur les positions des Républicains, voire du Rassemblement national ».

« Il y a beaucoup de choses qui existent déjà en fait »

Gérald Darmanin, poursuit Serge Slama, aura « besoin de la droite et de l’extrême droite pour que le texte soit adopté. Mais il pourrait aussi avoir besoin de faire adopter certaines dispositions par la gauche. »

Le professeur de droit public conclut : « Il y a beaucoup de choses qui existent en fait déjà, rien de très neuf. Les mesures évoquées vont davantage réduire les droits des étrangers, précariser davantage les travailleurs migrants. Ce ne sont pas de bonnes évolutions. Et, comme les lois précédentes, celle-ci ne va pas significativement augmenter l’efficacité des OQTF. »