« Vous tombez bien, mon vélo m’a lâché, sur la route de Palavas-les-Flots ! » A peine est-il descendu de sa selle, sur la place de la Comédie, à Montpellier (Hérault), que Jean-Luc Heiser est accosté par un jeune homme, qui a dû pousser sa bicyclette pour rentrer de balade, la veille. Puis par une dame, qui n’arrive pas, elle non plus, à réparer son vélo.

Ce quinquagénaire, passionné de mécanique, a créé Le Cyclo bleu. Avec son vélo-cargo électrique, il sillonne Montpellier et les alentours, pour donner un coup de pouce aux cyclistes en galère. Il se déplace aux domiciles des mordus de la petite reine, ou sur leur lieu de travail, pour réparer les chaînes cassées, les pneus crevés ou les freins défaillants. « Depuis tout petit, j’adore le vélo, confie Jean-Luc Heiser. Dès qu’il fallait réparer la bicyclette, je cherchais à comprendre, je mettais les mains dedans ! Puis, j’ai moins roulé, pour des raisons professionnelles. Avant de reprendre, il y a cinq ans, dans un club. »









« Plein pour les trois prochaines semaines ! »

Germe alors l’idée, dans la tête de ce cycliste, de faire un boulot qui colle à sa passion. Constatant que la pratique du vélo était en plein boom, en particulier à Montpellier, où les pistes cyclables se multiplient, Jean-Luc Heiser se lance dans une formation de technicien spécialisé dans les cycles. Rapidement, lui vient le désir d’ouvrir sa propre entreprise, pour offrir aux cyclistes une assistance à domicile, en cas de pépin.

« Aujourd’hui, les gens aiment, de plus en plus, être livrés chez eux, note-t-il. Les courses, les repas, les achats sur Internet, etc. » Alors pourquoi pas un réparateur de vélos ? D’autant plus, souligne-t-il, que ce n’est pas toujours facile, de trimballer une bicyclette cassée dans une voiture. « Notamment les vélos électriques, souvent lourds, confie-t-il. Ou un vélo-cargo. C’est quasiment impossible de mettre ça dans le coffre d’une voiture ! »

Pièces, mains d’œuvre et déplacement compris, Le Cyclo bleu facture les interventions les plus basiques, notamment une crevaison sur un vélo traditionnel, à partir de 25 euros. « Il y a un véritable besoin » dans ce secteur, aujourd’hui, note Jean-Luc Heiser. La preuve, son agenda est « plein pour les trois prochaines semaines ! », s’étonne-t-il, en distribuant des cartes aux cyclistes qui l’interpellent, sur la place de la Comédie.

Informations au 07.82.72.71.56.