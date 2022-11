La pandémie de Covid-19 a laissé des traces. Au-delà des Covid longs, les confinements répétés et l’angoisse du décompte des morts ont perturbé de nombreux Français. Pour le plus grand bonheur de personnes malintentionnées. En 2021, les saisines de la Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (Miviludes) ont atteint des sommets. Elles se dénombrent à 4.020, soit une augmentation de 33,6 % indique l’organisme de l’Etat.

D’après la Miviludes, citée par nos confrères de France Info, le coronavirus a eu un effet « indéniable » et a « déstabilisé de nombreuses personnes en perte de repères ». La plupart des signalements que l’organisme rattaché au ministère de l’Intérieur a reçus sont en lien avec des médecines « douces » et ciblent particulièrement des personnes qui ont perdu confiance en la médecine conventionnelle. Ils sont le « reflet d’une véritable crise sociale teintée d’isolement, de questionnements, de colères et de craintes », estime le rapport.

Les « thérapies alternatives »

La pandémie a charrié dans son sillage son lot de complotistes et d’antivax. Un terreau fertile pour le développement de solutions « alternatives » qui n’ont aucun fondement scientifique. Un quart des signalements faits à la Miviludes concernaient des dérives liées à la santé en 2021. Néochamanisme, naturopathie, nouvelle médecine germanique, ventousothérapie, crudivorisme ou jeûne…

Ces « thérapies alternatives » ont récemment été au centre de l’attention médiatique après que Doctolib a décidé de les exclure de son site. Le site de prise de rendez-vous médicaux était en effet accusé de servir de caution à des charlatans, voire à des dérives sectaires.

Développement personnel et crudivorisme

Un seul mouvement peut toutefois faire l’objet de plusieurs signalements. C’est le cas, par exemple, pour le youtubeur Thierry Casasnovas, qui aurait été signalé plus de 50 fois. Complotiste et crudivore, il est soupçonné d’exercer une emprise mentale sur ses fidèles et d'exiger des rétributions financières « exorbitantes » de leur part.

La Miviludes alerte aussi sur les dérives du développement personnel et du coaching où le sujet doit se déconstruire pour devenir une « meilleure version de lui-même ». L’organisme a d’ailleurs été saisi 173 fois en 2021 à propos du développement personnel et 116 fois pour la méditation et le yoga. Les signalements plus classiques sont toujours présents, favorisés par le « contexte de perte de repères sociaux engendré par la crise sanitaire ». Ainsi, 99 signalements ont été faits pour les Témoins de Jéhovah, 33 pour la Scientologie ou encore 31 pour l’anthroposophie.