Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

L’exécutif va en dire un peu plus ce mercredi sur sa politique énergétique. Le gouvernement présente en effet en Conseil des ministres son projet de loi visant à accélérer la construction de nouveaux réacteurs nucléaires. Alors que le besoin d’électricité va croître pour permettre au pays de s’extraire des énergies fossiles, Emmanuel Macron soutient la construction de six réacteurs EPR de nouvelle génération, avec une option pour huit autres, avec en parallèle l’essor des énergies renouvelables, solaire et éolien marin d’abord. Un projet de loi pour accélérer sur les renouvelables, dont le déploiement accuse un retard criant, arrive d’ailleurs le même jour devant le Sénat.

Il aura mis presque deux jours pour sortir du silence. Jair Bolsonaro s’est engagé mardi à « respecter la Constitution », sans toutefois reconnaître explicitement sa défaite à la présidentielle au Brésil. Le chef de l’Etat s’est exprimé lors d’une allocution de quelques minutes au palais présidentiel de l’Alvorada, à Brasilia, lors de laquelle il n’a pas félicité Lula pour sa victoire. Il n’a même pas prononcé le nom de son adversaire. « Le président m’a autorisé, selon la loi, à débuter le processus de transition » avec l’équipe du président élu Luiz Inacio Lula da Silva, a par contre annoncé dans la foulée son chef de cabinet Ciro Nogueira.

La désillusion est totale pour l’Olympique de Marseille. Mardi soir, les 8es de la Ligue des champions leur tendaient le bras… Puis la Ligue Europa… Mais les Marseillais ont réussi l’exploit d’encaisser un but de Tottenham à la 94e minute. Battue 2-1, l'équipe d’Igor Tudor est éliminée de toutes les compétitions européennes.