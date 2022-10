Alignés au garde-à-vous dans la cour du commissariat de l’Evêché, 100 policiers ont été affectés ce jour à Marseille, dernière « fournée » de la promesse faite par Emmanuel Macron de 300 policiers supplémentaires en septembre 2021. Les nouvelles recrues, fraîchement sorties d’écoles, ont « fait un choix courageux », a salué Frédérique Camillerie, la préfète de police.









Certains ne sont malgré tout pas dépourvus d’expérience. Il y en a qui étaient dans l’armée, d’autres déjà policiers municipaux, et d’autres encore contractuels, à l’image de Yann, 25 ans, qui était déjà à Marseille pendant deux ans comme policier adjoint. Originaire d’un quartier « plutôt tranquille » du nord de la ville, il a été affecté au commissariat nord, au service de nuit de police secours. Ces nouvelles recrues permettent aussi la création de deux groupes dédiés « à des problématiques spécifiques et prioritaires », a poursuivi la préfète. Une unité se consacrera à la lutte contre le trafic de cigarettes et la seconde aux violences faites aux personnes.

« Il manque encore 600 policiers nationaux »

Pour autant, ces renforts, « absolument nécessaires » et « satisfaisants », sont « une avancée insuffisante », a jugé Yannick Ohanessian, élu de Marseille, adjoint délégué à la sécurité. « Il manque encore 600 policiers nationaux dans nos rues pour corriger l’inégalité territoriale dont souffre Marseille en matière d’effectifs de police nationale », a-t-il estimé pour arriver au niveau d’une ville comme Lyon.

D’autres effectifs supplémentaires devront ceci dit arriver à Marseille dans les années à venir. « On a voté 10.000 policiers supplémentaires sur le quinquennat qui s’est écoulé, 8.500 sur celui qui s’ouvre, avec un vote dans deux jours à l’Assemblée nationale », a rappelé Sacha Houlié (LREM), le président de la commission des lois, présent ce lundi matin à Marseille.