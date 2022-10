Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Lula est le phénix de la politique brésilienne. Il faut dire que depuis vingt ans, il a tout connu, des sommets aux abysses. Il avait en effet atteint une popularité record (87 %) à l’issue de ses deux premiers mandats à la tête du Brésil (2003-2010), mais avait ensuite connu la disgrâce, passant par la case prison durant 580 jours, après des condamnations pour corruption finalement annulées pour vice de forme. Ce dimanche, le leader de la gauche a effectué un come-back historique a remportant d’une courte tête (50,9 %) la présidentielle. De Macron à Biden en passant par Poutine, de nombreux dirigeants du monde n’ont pas tardé à saluer cette victoire. Seule fausse note de cette soirée électorale, le président sortant Jair Bolsonaro n’a toujours pas publiquement reconnu sa défaite.

Le vent va souffler ce lundi dans le Finistère, les Côtes-d’Armor, la Manche et le Morbihan. Météo-France a en effet placé ces quatre départements en vigilance orange vents violents. Une tempête va passer au large de la Bretagne en soirée ce lundi, puis au large du Cotentin en seconde partie de nuit. Le Finistère et les Côtes-d’Armor attendent des rafales de 90 à 100 km/h dans les terres et 110 à 130 km/h le long des côtes. Dans le Morbihan, sont attendues des rafales de 90 à 100 km/h dans les terres, 110 à 120 km/h le long des côtes. Enfin dans la Manche, on pourra s’attendre à des rafales de 100 à 110 km/h dans les terres, 110 à 130 km/h le long des côtes.

La fête Diwali a tourné au cauchemar en Inde, dans l’Etat du Gujarat. Au moins 130 personnes sont mortes quand un pont suspendu piétonnier de l’époque coloniale qui enjambait une rivière s’est effondré dimanche soir. Les autorités ont estimé que 500 personnes, y compris des femmes et des enfants, célébraient cette fête des lumières sur le pont et aux alentours, lorsque les câbles qui le soutenaient ont cédé peu après la tombée de la nuit. Le pont sur la rivière Machchhu avait été rouvert au public mercredi après sept mois de travaux sans qu’un certificat de sécurité ait été émis par les autorités, selon la chaîne NDTV.