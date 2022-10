La colère du préfet de la Vienne n’est toujours pas retombée. Ce dernier a saisi ce vendredi le tribunal administratif de Poitiers (Vienne), après que la ville de Poitiers et Grand Poitiers Communauté Urbaine (GPCU) ont décidé de maintenir les subventions attribuées à l’association Alternatiba, à l’occasion du « Village des Alternatives » qui s’est tenu les 17 et 18 septembre derniers.

Cette association qui se mobilise « pour la défense du climat et la justice sociale », avait organisé lors de ces deux journées des « ateliers de désobéissance civile », dans le cadre du village « Résistance » animé par Extinction Rébellion, Greenpeace et Bassines non merci.

Soutien de la maire écologiste Léonore Moncond’huy

« Le préfet avait informé la maire de Poitiers ainsi que la présidente de Grand Poitiers », dès le 12 septembre, « que le subventionnement d’ateliers de désobéissance civile à l’occasion de cet événement était incompatible avec le contrat d’engagement républicain qui doit être souscrit par toute association bénéficiant de subventions publiques. »

Le 30 septembre, le conseil communautaire de Grand Poitiers avait refusé malgré tout d’engager la procédure de retrait de la subvention de 5.000 euros attribuée à Alternatiba. Le 3 octobre, le conseil municipal de la ville de Poitiers, dirigé par la maire écologiste Léonore Moncond’huy, avait de même refusé d’engager cette procédure. Le préfet saisit aujourd’hui le tribunal administratif afin qu’il examine ces deux délibérations, en vue d’une annulation.









Si cet atelier de « désobéissance civile » avait choqué le préfet de la Vienne, Jean-Marie Girier, Léonore Moncond’huy et la communauté du Grand Poitiers, avaient de leur côté affiché leur soutien à l’association. Interrogé par France Bleu, le président d’Alternatiba, soutenait alors que cette initiative restait « non violente », tandis qu’une membre de l’association XR y détaillait les principes de manifestations pacifistes, et y détaillait « ses droits et devoirs face à la police. »