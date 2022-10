La Chine a-t-elle ouvert des postes de police chinois clandestins à Paris ?

Ils sont cachés derrière de simples bureaux, des immeubles à l’apparence anodine. Selon l’ONG espagnole Safeguard Defenders, qui a publié un rapport détaillé sur le sujet en septembre, la Chine a implanté à Paris, et dans plusieurs autres capitales, des postes de police chinois clandestins ou « non officiels », chargés de forcer des ressortissantes et ressortissants chinois à rentrer au pays pour les confronter à la justice. Une cinquantaine sont ouverts sur cinq continents, et trois à Paris en particulier, selon l’enquête de l’ONG.

Dans le détail, deux bureaux de police liés à la ville de Fuzhou et un bureau lié à la ville de Qingtian officient dans la capitale française, officiellement pour aider à renouveler un permis de conduire ou effectuer des tâches de consulat à l’étranger. Mais dans les faits, ces officines servent à « réprimer des activités illégales ou criminelles impliquant des chinois à l’étranger », selon le rapport consulté par 20 Minutes.

230.000 personnes forcées à rentrer au pays

Certains de ces postes de police clandestins collaboreraient avec la police chinoise pour mener des « opérations de maintien de l’ordre sur le sol étranger ». Safeguard Defenders soutient qu’elle possède plusieurs preuves indiquant que des individus liés à ces stations ont cherché à persuader des ressortissants soupçonnés d’avoir commis des crimes de retourner en Chine pour faire face à des procédures pénales.

Ces opérations de police clandestine ont été soutenues selon l’ONG par une loi adoptée le 2 septembre par la Chine qui « établit la pleine extraterritorialité pour les citoyens Chinois » concernant certains crimes. Entre avril 2021 et juillet 2022, environ 230.000 personnes auraient été persuadées de retourner en Chine pour faire face à la justice chinoise, selon l’ONG.

Enquêtes ouvertes aux Etats-Unis, Pays-Bas, Canada

La chaîne de télévision France 3 a réussi à joindre un responsable d’une de ces polices clandestines établies à Paris, qui a indiqué travailler pour « la préfecture de police de la Chine » pour « des examens de santé » ou « des renouvellements de permis de conduire ». Mais un responsable du ministère des Affaires étrangères à Shanghai s’exprimant sous condition d’anonymat a confirmé les faits auprès du journal espagnol El Correo, affirmant « ne pas trouver problématique de faire pression sur des criminels pour qu’ils aillent devant la justice ».

Des enquêtes ont été ouvertes à l’étranger par les Pays-Bas et la police fédérale canadienne, où une personne accusée de détournement de fonds et vivant au Canada a été poussée à retourner en Chine, selon un document judiciaire. Selon des médias néerlandais, un homme affirme avoir reçu des appels menaçants et des messages après avoir manifesté en juin devant l’ambassade de Chine. La justice américaine a par ailleurs inculpé la semaine dernière sept Chinois accusés d’avoir tenté d’obliger un de leurs compatriotes, résidant aux Etats-Unis, à retourner en Chine.









Contacté par 20 Minutes, le ministère de l’Intérieur a affirmé ne pouvoir « entrer dans le détail de ce dont les services spécialisés assurent le suivi », tout en ajoutant : « La DGSI [Direction générale de la sécurité intérieure] déploie des moyens très importants (et croissants) pour assurer le suivi de l’action des services ou des structures étatiques étrangères susceptibles de venir heurter notre propre souveraineté ; et qu’à chaque fois qu’une initiative susceptible d’être en contradiction avec nos lois est détectée, le ministre a donné comme instruction qu’elle donne lieu à réaction immédiate. Nous ne tolérerons pas que de telles pratiques aient lieu sur le territoire national. »