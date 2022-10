Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

« L’oiseau est libéré », a tweeté Elon Musk jeudi soir, après avoir acheté le réseau social Twitter pour 44 milliards de dollars, ouvrant un nouveau chapitre incertain pour la plateforme au cœur de la vie politique et médiatique des Etats-Unis et de nombreux pays. Après des mois d’une saga à rebondissements, l’homme le plus riche au monde a immédiatement licencié le patron Parag Agrawal et deux autres dirigeants, le directeur financier Ned Segal et la responsable des affaires juridiques Vijaya Gadde, selon des sources anonymes du Washington Post. Elon Musk avait jusqu’à vendredi pour conclure l’acquisition du réseau social, faute de quoi un procès aurait eu lieu en novembre.

« La Corée du Nord a tiré un missile balistique non identifié » vers la mer du Japon, a indiqué l’état-major interarmées sud-coréen sans donner plus de détails. Ce tir intervient tout juste après une rencontre entre les vice-ministres des Affaires étrangères des Etats-Unis, du Japon et de la Corée du Sud qui se sont engagés à renforcer leur dissuasion dans la région. Séoul et Washington ont averti à plusieurs reprises que Pyongyang pourrait être sur le point de réaliser un nouvel essai nucléaire, pour la première fois depuis 2017, après une série de tirs de missiles balistiques ces dernières semaines. Un missile a survolé le Japon le mois dernier et la Corée du Nord a affirmé séparément avoir effectué des exercices nucléaires tactiques.

Quatre jours après la disparition de Justine Vayrac ce week-end à Brive, le suspect a été mis en examen jeudi pour le meurtre de la jeune femme de 20 ans, dont le corps a été retrouvé près de son domicile. « Une information judiciaire a été ouverte des chefs de viol, séquestration sans libération volontaire avant le 7e jour et meurtre précédé, accompagné ou suivi d’un autre crime. La peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité », a déclaré le procureur de Limoges Baptiste Porcher lors d’un point presse.









L’homme mis en examen, qui a été placé en détention provisoire, a avoué à la fin de sa garde à vue « avoir tué la victime alors qu’ils étaient tous deux à son domicile et qu’ils venaient d’avoir un rapport sexuel consenti », a ajouté le magistrat. Il a également déclaré aux enquêteurs avoir « donné un coup de poing, ce qui aurait occasionné le décès » de la jeune femme et s’être servi d’un « engin agricole » pour « enfouir le corps » en forêt, selon M. Porcher.