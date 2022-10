Les stigmates de la tornade qui a frappé, dimanche, plusieurs communes du Pas-de-Calais ne vont pas s’effacer d’un coup de baguette magique. Si les dégâts n’ont pas encore été chiffrés précisément, on sait déjà que les opérations de déblaiement et de reconstruction vont coûter cher, très cher. En attendant les indemnisations des assurances et pour parer au plus urgent, l’AMF62 et la Protection civile du Pas-de-Calais en appellent à la générosité des collectivités et des particuliers.

Dans le Pas-de-Calais, ce sont quatre communes au sud d’Arras qui ont été particulièrement impactées par la tornade de dimanche soir. Le bilan définitif fait état d’un total de 180 habitations touchées, dont 51 sont complètement détruites. Pour le seul village de Bihucourt, près de Bapaume, 90 maisons ont souffert de la tornade et 48 sont inutilisables. Mais l’après tornade ne consiste pas uniquement à reconstruire, et c’est pour financer tous les à-côtés que les fonds manquent.

Financer l’action de la Protection civile et les besoins des sinistrés

« Nous avons lancé une collecte auprès des collectivités et une autre auprès des particuliers. Les dons seront centralisés dans une cagnotte qui servira à financer l’action de la Protection civile sur place et les besoins des sinistrés », explique à 20 Minutes l’AMF62. Concrètement, en amont des opérations de déblaiement, des diagnostics amiante doivent être réalisés. « L’argent récolté servira notamment à payer ces diagnostics puis à financer le déblaiement », précise l’AMF. Pour les sinistrés, les dons seront utilisés, entre autres, pour acheter des biens de première nécessité, des vêtements ou pour équiper les logements temporaires mis à disposition. L’idée n’étant pas, bien entendu, de se soustraire aux obligations des assureurs.









Déjà, la ville d’Arras et la communauté d’agglomérations d’Arras ont prévu de voter des délibérations afin de débloquer des aides exceptionnelles afin d’abonder ce fonds de solidarité. Pour les collectivités, les dons sont à adresser directement à l’AMF62, les particuliers, eux, doivent se tourner vers la Protection civile du Pas-de-Calais.