Pour les pompiers, il n’est pas toujours facile de se rendre compte de la situation exacte lorsqu’une personne affolée compose le 18. En attendant l’arrivée des secours sur place, il est parfois difficile d’évaluer les moyens précis à déployer ou encore l’environnement du lieu où se trouve la personne au bout du fil.

Lorsqu’elle appelle pour signaler un départ de feu, sans pouvoir déterminer exactement le lieu où elle se trouve, ou qu’elle se trouve perdue en forêt, les sapeurs-pompiers du Tarn ont désormais la possibilité d’accéder à la caméra de son smartphone. Depuis quelques semaines, le service départemental et d’incendie de ce département d’Occitanie dispose en effet du logiciel XpertEye qui permet de prendre le contrôle de l’appareil du « requérant », avec son accord. Un logiciel déployé il y a un peu plus d’un an par leurs homologues du Val-d’Oise.

« Pour les opérateurs, c’est un outil complémentaire qu’ils peuvent utiliser après avoir envoyé des moyens sur place. Selon la situation, ils vont proposer au requérant s’ils sont d’accord pour partager leur caméra. Si c’est le cas, ils rentrent son numéro de téléphone dans l’interface et lui envoient un SMS. Il clique dessus et l’application s’ouvre, le pompier peut voir le requérant et inversement », explique Guillaume Soulard, le chef de centre du centre de traitement de l’alerte des pompiers du Tarn.

Rassurer, mieux évaluer

En septembre dernier, lorsqu’un automobiliste a perdu le contrôle de sa voiture sans permis sur la place Jean-Jaurès, l’opérateur a utilisé XpertEye avec une des personnes présentes sur le lieu de l’accident. Ce fut le cas aussi lorsqu’un incendie a ravagé un restaurant du centre-ville de Castres fin septembre. « Lors du quatrième appel, nous avons demandé à la personne si nous pouvions prendre le contrôle de sa caméra. Cela nous a permis de nous rendre compte de l’étendue du feu, d’évaluer les risques de propagation et voir si nous avions engagé le bon nombre de moyens », poursuit le Guillaume Soulard.





Pour ce dernier, avoir un contact visuel peut aussi rassurer les personnes, « les aider à faire retomber la pression » ou leur donner la possibilité de faire les premiers gestes, comme celui de mettre la victime en PLS ou de bien placer ses mains lors d’un massage cardiaque. Les pompiers avaient déjà la possibilité de géolocaliser un appel, mais grâce à XpertEye, ils peuvent voir par exemple si une personne perdue se trouve au pied d’une barre rocheuse ou dans un endroit facile d’accès. Ils ont aussi la possibilité d’activer le zoom de la caméra, d’allumer la lampe torche du portable ou de dessiner sur l’écran, pour pointer par exemple un point précis. Le lien reste actif une heure et ne peut être réactivé que par un nouvel envoi de SMS, ce qui permet de rassurer ce qui aurait peur de voir leur caméra piratée.

En phase de rodage, l’utilisation du logiciel est régulièrement testée par les opérateurs du centre d’appels grâce aux smartphones des pompiers qui interviennent sur un lieu d’accident. Peu à peu, ils devraient y avoir recours plus régulièrement.