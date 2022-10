Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Emmanuel Macron en démonstration, épisode 2. Ce mercredi soir, le président de la République était l’invité de l’émission L’Événement sur France 2, deux semaines après une première intervention consacrée aux enjeux internationaux. Attendu sur les sujets intérieurs, dits d'« urgences françaises », le président Emmanuel Macron s’est de nouveau livré à un exercice de pédagogie, graphiques à l’appui. Il a écarté une indexation des salaires sur l’inflation, craignant une boucle infernale. Côté retraites, il s’est dit « ouvert » à un report de l’âge de départ à 64 ans en cas d’allongement de la durée de cotisation. Il a réfuté tout lien « existentiel » entre immigration et insécurité. Enfin, le chef de l’Etat a défendu le recours au 49.3, dénonçant « l’alliance des extrêmes » sur la motion de censure.

Et un, et deux, et trois 49.3 ! Mercredi soir, Elisabeth Borne a de nouveau dégainé cette arme constitutionnelle, et engagé à l’Assemblée la responsabilité de son gouvernement sur l’ensemble du projet de budget 2023 de la Sécurité sociale, concluant une séance hachée et houleuse à l’Assemblée, en l’absence volontaire des députés Nupes et RN. Le texte final « tient compte de vos échanges en commission », a assuré Elisabeth Borne aux députés restants dans l’hémicycle peu après 23h30, affirmant que « plus de 150 amendements ont été retenus, de la majorité comme des oppositions ». Le texte devrait être adopté sans vote en première lecture à 23h41 ce jeudi soir, selon la présidente de l’Assemblée, sauf si une motion de censure était déposée d’ici là.





Ils vont jouer une finale contre Tottenham au Vélodrome. L’OM s’est incliné plutôt logiquement en Allemagne face à Francfort (2-1), mercredi soir. Mais les Marseillais ont miraculeusement leur destin en mains pour la qualif en 8es : en cas de victoire contre Tottenham, ils seront assurés de terminer à l’une des deux premières places. Les Londoniens pensaient avoir assuré leur qualification avec un but dans les arrêts de jeu face au Sporting, mais il a été annulé par l’arbitrage vidéo. Dans les autres matchs, l’Atlético Madrid est passé à la trappe après une fin de match dingue – Carrasco a raté un penalty accordé après la fin du match, pour une main signalée par la VAR – et le Barça sort par la petite porte après sa déroute 3-0 contre le Bayern. Il n’y aura qu’une équipe espagnole en 8es de finale, une première depuis la saison 1998-1999.