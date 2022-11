A la cafétéria de 20 Minutes, le débat bat son plein. Est-ce une bonne idée de ramener son chien ou son chat en entreprise ? « Ohlala, mais ça serait trop bien, on pourrait jouer avec pendant la journée. Moi qui n’aie pas d’animaux chez moi, ça serait l’occasion d’en profiter un peu », s’enflamme une collègue. « Non mais pas question, je vous supporte déjà vous, c’est bien assez », rouspète un autre. Notre direction a tranché, c’est un veto. Pourtant, plusieurs municipalités ont déjà sauté le pas. Depuis juin 2021, la mairie de Grenoble autorise ses salariés à venir travailler avec leurs chiens. La Ville de Nice s’y est également tentée, rejoint par Suresnes, dans les Hauts-de-Seine. En octobre, la Mairie de Paris a annoncé que le sujet était en discussion au sein du conseil municipal.

Alors que la pratique se développe dans les collectivités, certaines entreprises du privé ont déjà sauté le pas. « À mon travail, les animaux sont acceptés du moment que cela reste ponctuel et que les collègues proches sont d’accord. Il s’agit surtout de chiens, mais nous avons eu aussi un chat », raconte Sandra, une de nos lectrices. « J’ai déjà emmené mon chien à mon travail une fois, car j’étais seul au bureau et cela m’a rassuré d’avoir mon animal auprès de moi », se souvient de son côté Marie-Noëlle.

Un labrador comme « happiness manager »

Et c’est la principale raison qui motive plusieurs salariés. « Dans notre entreprise, nous avons deux chiens. C’est formidable car ça nous permet de lâcher prise », témoigne Rolande. « Cela détend tout le monde et la productivité des salariés est augmentée », ajoute Leïla. « Un animal, ça apaise. Les relations et les conditions de travail seraient meilleures. L’ambiance s’améliorerait sûrement également », estime Flora.

Plus fort que le séminaire ou le « team building », ramener son animal pourrait même aider à la cohésion de groupe, imagine Sébastien. Et pourquoi pas encourager les salariés à s’octroyer plus de déconnexions pendant la journée. « On pourrait par exemple faire une promenade avec lui durant les temps de pause ce qui incite à s’oxygéner et à marcher. C’est très bon pour la santé ! », s’enthousiasme Anne-Sophie.

Pour d’autres, ce serait également une bonne nouvelle pour les animaux. « Je pense que cela peut être bénéfique pour tout le monde. L’animal en question serait heureux de rencontrer du monde et pouvoir obtenir l’attention voire l’amour des collègues », pense Cyril. Pour Esther, cela pourrait même être un stress en moins de ne pas savoir son animal seul chez soit. « J’ai deux teckels, si je pouvais les emmener au travail, cela me permettait d’être plus sereine sur mes horaires en arrêtant de me demander s’ils ont besoin de sortir. »

« Je l’ai vécu et c’est infernal »

Seule condition, selon nos lecteurs, les animaux seront obligés de s’entendre une fois en entreprise, contrairement à vos collègues Catherine et Jean-Yves de la compta. « Il est évident que les chiens, chats et autres ne seront pas toujours amis. Certains animaux s’entendent et d’autres se détestent. Les conséquences peuvent être dramatiques », estime Loïc, avant de poursuivre : « Si les humains possèdent la diplomatie et la résignation pour faire face à des difficultés relationnelles avec autrui, les animaux n’ont que l’instinct pour se défendre. Seul problème, l’instinct d’un animal et sa défense, c’est l’attaque. Par conséquent, je ne pense pas que ce soit une bonne idée de ramener ses animaux au travail. »









« En revanche, comment faire avec les personnes qui ont peur des chiens ? », questionne Esther. Et c’est bien toute la problématique de ce sujet. Contrairement à ce que pensent les propriétaires des chiens qui vous assurent au parc « que Marley est gentil comme un cœur », les animaux ne font pas l’unanimité. « Je suis contre l’idée de ramener les animaux au travail. Je l’ai vécu et c’est infernal. Un animal n’a pas sa place sur le lieu de travail », tranche Stéphane. Même constat chez Varoon : « L’idée est bonne mais pour le bien-être de quelques-uns, on risque de créer de la souffrance et de l’aigreur chez d’autres. »

Cette aigreur, on pourrait la retrouver chez les allergiques aux différents animaux qui n’applaudiront sûrement pas l’annonce de leur direction. Car la vie est assez mal faite pour que les animaux provoquent des réactions des plus désagréables chez certains humains : yeux qui piquent, gorge qui gratte, nez qui coule [l’autrice de ce papier fait partie de cette communauté]. « Si c’est un collègue employé qui amène son animal de compagnie, nous avons plus de moyens pour contester leurs venues mais sera-t-on écouté ? », interroge Varoon. A vrai dire, nous ne savons pas, Varoon, mais nous espérons que ce débat animalier sera toujours proposé avec diplomatie dans les entreprises.