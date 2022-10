Avec ses petites ruelles et ses maisons à pans de bois, il a été élu village préféré des Français en 2016. Mais Rochefort-en-Terre, niché en plein cœur du Morbihan, est aussi une terre de mystère. C’est là que la sorcière Naïa aurait sévi entre la fin du XIXe et le début du XXe siècle. On utilise le conditionnel car on ne sait finalement que peu de choses sur cette mystérieuse créature, une femme sans âge et sans domicile connu.

La seule littérature à son sujet est un article signé de Charles Géniaux en 1899 dans la revue britannique World Wide Magazine. Parti mener l’enquête dans le petit village breton, le romancier français avait réussi à rencontrer et à prendre en photo la sorcière, tour à tour assise sur un banc avec un bâton en bois ou en train de lire les lignes de la main d’une jeune femme. Une créature laide et avec des yeux qui « inspiraient l’effroi, enfoncés dans leurs orbites et vitreux comme ceux des morts », écrira-t-il.

Une femme insensible à la douleur

Mais à la lecture de son récit, aussi détaillé soit-il, le mystère reste toujours entier sur l’identité de Naïa, dont on ne trouve nulle trace à l’état civil. « Même les anciens du village n’en ont jamais entendu parler », souligne Patrice Hubert, fondateur avec sa compagne Emmanuelle du Naïa Museum, un musée galerie des arts de l’imaginaire qui a ouvert ses portes en 2015 dans le parc du château de Rochefort-en-Terre.

Selon la légende, Naïa serait née dans le village voisin de Malansac d’un père rebouteux. Elle aurait habité dans les ruines du château mais plusieurs villageois l’auraient croisée à divers endroits en même temps. Dotée du don d’ubiquité, elle était également insensible à la douleur. « Je lui mis en main des allumettes enflammées et je peux garantir l’insensibilité absolue de sa peau aux atteintes du feu, raconte Charles Géniaux. Elle craquait les tisons, les laissait brûler dans sa paume ouverte, et, recommençant plusieurs fois, établissait un bûcher minuscule qui se consumait en noircissant seulement l’emplacement de la main. »

Des doutes sur son existence

Ne mangeant pas et ne buvant pas, la sorcière était également connue localement pour lire l’avenir. Certains allaient ainsi la consulter pour des histoires de cœur quand d’autres fuyaient comme la peste cette diseuse de bonne aventure. Certains prêtaient même des pouvoirs maléfiques à cette femme érudite dont des voix mystérieuses sortaient du ventre. Un peu dubitatif, Charles Géniaux la pense au contraire « une ventriloque habile » qui, malicieuse, prenait plaisir à effrayer la galerie. Quant à son insensibilité au feu, il proviendrait « du truc employé par les saltimbanques mangeurs de flammes : un corps isolant déposé sur l’épiderme. »

Naïa avait-elle donc des pouvoirs magiques ? A-t-elle même existé ou alors est-elle un personnage inventé de toutes pièces par Charles Géniaux ? Impossible d’y répondre. « C’est un peu comme une enquête policière, souligne Patrice Hubert. Il y a beaucoup de suppositions et de théories à son sujet et c’est cela qui entretient le mystère. Mais au fond, personne n’a vraiment envie de savoir. »