Un rebond de trois points à 82. Le moral des ménages en France a légèrement rebondi en octobre, même s’il reste en berne ; a rapporté l’Insee mercredi. Si les Français retrouvent un peu le sourire, les chiffres ne sont pas non plus folichons. Le niveau du moral des ménages reste bien en-dessous de sa moyenne de longue période (100 entre janvier 1987 et décembre 2021), a précisé l’Institut national de la statistique dans un communiqué.

Le rebond le plus marqué en octobre concerne l’opinion des ménages quant à leur situation financière future, qui reprend cinq points par rapport à septembre, en restant toutefois en-dessous de sa moyenne de longue période.

Les ménages sont également plus confiants en leur capacité à épargner aujourd’hui (+3 points) et à l’avenir (stable), avec deux indicateurs au-dessus de leur moyenne. Ils considèrent en revanche qu’il est moins opportun d’épargner qu’en septembre.

Les craintes concernant le chômage restent stables

Les craintes concernant l’inflation restent, elles, à des niveaux très élevés. Les ménages qui considèrent que les prix vont augmenter au cours des douze prochains mois est quasiment stable, mais « le solde correspondant » reste très au-dessus de sa moyenne de longue période ; selon l’Insee. Et la part des ménages qui considèrent que le niveau de vie en France va s’améliorer au cours des douze prochains mois augmente nettement (+7 points), mais reste en berne par rapport aux dernières années.





En revanche, les craintes concernant le chômage restent stables par rapport au mois précédent, au cours duquel elles avaient bondi malgré un contexte d’emploi relativement favorable. Le niveau général de ces craintes reste toutefois bas par rapport à sa moyenne.

Pour rappel, le seuil de 79 points, plancher historique du moral des ménages, mesuré par l’Insee depuis 1972, a été atteint deux fois au cours des derniers mois, en juillet et septembre.