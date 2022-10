Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Un repas va permettre de remettre de l’huile dans le moteur franco-allemand. Emmanuel Macron et le chancelier Olaf Scholz vont en effet tenter mercredi de relancer leur tandem, plombé par une série de différends, de l’énergie à la défense, sur fond de guerre en Ukraine. Le temps d’un déjeuner à l’Elysée, les deux dirigeants ambitionnent de « renforcer les coopérations franco-allemandes » et de répondre aux défis communs de « façon unie et solidaire », a résumé mardi la présidence française. Une ambition qui masque mal les divergences parfois béantes entre les deux premières puissances européennes et qui ont conduit au report de plusieurs semaines d’un Conseil des ministres franco-allemand, le premier d’Olaf Scholz, programmé le même jour près de Paris.

Le passage par la case Sénat, à majorité de droite, aura été particulièrement rapide pour le projet de loi sur l’assurance chômage. Les sénateurs n’auront en effet eu besoin que d’une seule journée pour adopter mardi soir en première lecture le texte. Ils vont maintenant tenter de s’accorder, avec les députés, sur une version commune en commission mixte paritaire. Ce texte, porté par le ministre du Travail Olivier Dussopt, prévoit dans un premier temps de prolonger les règles actuelles de l’assurance chômage, issues d’une réforme contestée du premier quinquennat Macron et qui arrivent à échéance au 1er novembre. Il enclenche aussi la possibilité, par décret, de moduler l’assurance chômage en fonction du marché de l’emploi. La gauche est pour sa part vent debout contre un texte qui « stigmatise les demandeurs d’emploi et les fait passer pour des profiteurs ».

Ce mercredi, la justice va rendre son verdict sur la catastrophe ferroviaire du vendredi 12 juillet 2013. Le tribunal d’Evry va faire connaître son jugement à l’encontre de la SNCF, SNCF Réseau et d’un ancien cheminot, neuf ans après le déraillement d’un train en gare de Brétigny-sur-Orge (Essonne), qui avait tué sept personnes et fait des centaines de blessés psychologiques et/ou physiques. Le procès de huit semaines, qui s’est tenu du 25 avril au 17 juin, a « été une épreuve pour les victimes », selon Me Alexandre Varaut. Ce mercredi, les plus de 200 parties civiles enregistrées espèrent donc « une délivrance », a insisté l’avocat, qui en défend une quinzaine.