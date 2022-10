Sa vie s’est arrêtée sur les bords de l’autoroute A13. Appelé pour participer à l’interpellation d’un homme soupçonné de trafic de stupéfiants, l’adjudant Jean-Christophe Bolloch avait parfaitement réussi sa mission. Quelques minutes après, le gendarme était percuté par un poids lourd alors qu’il était posté sur le bord de l’autoroute à hauteur de Saint-Mards-de-Blacarville (Eure). Le conducteur du camion aurait « perdu le contrôle et percuté le dispositif mis en place lors de l’enlèvement du véhicule suspect », selon le procureur de la République de Rennes. Membre de la Section de recherches de Rennes, Jean-Christophe Bolloch était tué sur le coup. Un autre adjudant de Saint-Malo (Ille-et-Vilaine) était grièvement blessé, son pronostic vital engagé.

Depuis le drame, les hommages affluent pour la saluer la mémoire de l’adjudant de 47 ans. Lors des questions au Gouvernement, le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin a rendu hommage au gendarme rennais, déclenchant les applaudissements de l’Assemblée nationale. Marié depuis 2003 et père de trois filles et d’un garçon âgés de 8 à 18 ans, Jean-Christophe Bolloch s’était engagé en 1999 comme gendarme auxiliaire. Formé à l’école des sous-officiers du Mans, il avait lancé sa carrière au sein de la brigade territoriale de Montfort L’Amaury (Yvelines) avant d’être affecté à Guingamp après avoir obtenu l’examen d’officier de policier judiciaire. « Son goût prononcé pour l’enquête » l’avait amené à Rennes où il avait rejoint la section de recherches en 2016, précise la gendarmerie. En 2019, il avait été nommé chef de groupe enquêteurs.





#Eure ⚫️ Douleur et émotion à la suite du décès en mission de notre camarade de la SR de Rennes lors d'un accident de la circulation intervenu après une opération judiciaire. Trois autres gendarmes ont été blessés. Total soutien à leurs familles et à leurs proches #vousProtéger — Gendarmerie nationale (@Gendarmerie) October 25, 2022



Passionné de concours canins et de chasse, le gendarme présidait le club d’utilisation sportive des chiens d’arrêt Cusca Breizh. « Nous regretterons tous cet homme dont nous avons apprécié la compagnie des plus agréables en raison de sa gentillesse, son altruisme et toutes ces autres qualités qui en faisait un véritable ami », a réagi l’association canine territoriale bretonne. Une cagnotte a été ouverte par la fondation Maison de la gendarmerie, qui vient en aide aux veuves et aux enfants.