On en sait un peu plus sur le dispositif de sécurité qui sera mis en place pendant les Jeux olympiques de Paris 2024. Prenant la parole devant le Sénat ce mardi, le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin a annoncé qu’une moyenne de « 30.000 policiers et gendarmes par jour » seront mobilisés pendant la durée de la compétition. Plus précisément, entre « 12.000 à 45.000 forces de sécurité intérieure en fonction des jours » du 26 juillet au 11 août 2024.

Pour la cérémonie d’ouverture sur la Seine à Paris, Gérald Darmanin voit plus grand et prévoit 35.000 membres de forces de l’ordre. Il faut dire qu’un un total de « 600.000 » personnes pourront y assister, a encore annoncé ce mardi le ministre de l’Intérieur.









Les quais bas de la Seine seront accessibles à « 100.000 » spectateurs payants, les quais hauts le seront gratuitement à « 500.000 personnes », a détaillé Gérald Darmanin, en précisant qu’une « billetterie gratuite » serait mise en place pour contrôler le flux de spectateurs le long des quais hauts.