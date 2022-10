C’est l’heure des comptes. Dimanche, en fin de journée, une partie des Hauts-de-France a été victime de violents orages, accompagnés localement de tornades. Le village de Bihucourt, dans le Pas-de-Calais, a été particulièrement impacté par l’une de ces tornades, évaluée au niveau 3 sur une échelle de 5 par Kéraunos, l’observatoire français des tornades. Le bilan matériel, établi définitivement lundi soir, est particulièrement éloquent.

Lundi matin, au lendemain du passage de la tornade, l’expression « scène de guerre » n’était pour une fois pas exagérée. Le village semblait dévasté, notamment le centre, où l’on ne comptait plus les bâtiments effondrés. L’analyse des dégâts sur le terrain par les spécialistes de Kéraunos fait froid dans le dos. La tornade de Bihucourt a été classée EF3 sur l’échelle de Fujita impliquant des vents compris entre 220 et 270 km/h. Une force qui en fait la plus puissante tornade observée en France depuis celle qui a balayé le village d’Etrochey, en 2013, mais un peu au-dessous de celle qui a ravagé Hautmont, en 2008, classée EF4. La trajectoire de la tornade a été estimée à 20 km, c’est d’ailleurs la même qui a causé d’importants dégâts dans la commune d’Hendecourt-lès-Cagnicourt.

Près de 50 maisons déclarées inhabitables

Au lendemain de l’événement, le maire de Bihucourt, Benoît-Vincent Caille, estimait que 150 des 370 habitations du village avaient été impactées. Le bilan définitif livré par les autorités, ce mardi, est légèrement plus optimiste avec 90 habitations touchées. En revanche, plus de la moitié, soit 48 maisons, ont été déclarées « inutilisables » après le diagnostic établi par les pompiers de la cellule sauvetage déblaiement. Sur son parcours, la tornade a aussi touché 40 habitations à Hendecourt-lès-Cagnicourt, dont deux sont inhabitables, et six maisons à Mory sans toutefois nécessiter de relogement.









Si le maire de Bihucourt a demandé, dès lundi, le classement de sa commune en état de catastrophe naturelle, on ignore à ce stade si la procédure a été lancée. De même qu’il est encore impossible de chiffrer avec précision le coût de la reconstruction reconnaît la préfecture du Pas-de-Calais, contactée par 20 Minutes. En attendant, les sinistrés dont les maisons ne sont plus habitables ont été pris en charge, à court terme, par des proches.