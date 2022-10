L’éclipse solaire aura un impact sur le réseau électrique

Ce mardi, à partir de 11h09, la trajectoire de la Lune croisera celle du Soleil, masquant en partie ce dernier. Cette éclipse solaire partielle durera environ deux heures et pourra être observée dans toute la France, mais c’est du côté de Strasbourg que le phénomène sera le plus prononcé, avec une occultation de 20 %. Si le spectacle promet d’être impressionnant, il n’est pas sans conséquences sur la consommation et la production d’électricité.

Il est somme toute normal qu’une éclipse solaire ait un impact sur le réseau électrique. Comme le souligne Réseau de transport d’électricité (RTE), « s’il fait très sombre, la production photovoltaïque peut baisser à cause du manque de soleil ». Et, selon la même logique, la consommation électrique va augmenter mécaniquement pour « compenser le manque de luminosité ou réchauffement les bâtiments. »

Une perte de production de 500 MW

Forcément, plus la Lune masque le Soleil, plus l’impact est important. Pour l’éclipse de ce mardi, RTE estime que « la production solaire pourrait diminuer de 8 % », soit un manque de productivité de 500 MW. A l’échelle de la France, ce n’est pas catastrophique, même si cela représente quand même la consommation d’une ville comme Bordeaux. RTE souligne toutefois qu’à l’échelle de l’Europe, ce sont 13.000 MW qui ne seront pas produits par les installations photovoltaïques au plus fort de l’éclipse.









Alors rassurez-vous, il n’y aura pas de black-out pour autant, le phénomène ayant été anticipé avec une compensation du photovoltaïque par les autres modes de production d’électricité.