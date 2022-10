Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Elisabeth Borne peut souffler. Il faut dire qu’à l’Assemblée, trois avertissements ne sont pas synonymes de renvoi. Les députés ont rejeté lundi trois motions de censure sur le budget de l’Etat et de la Sécurité sociale, malgré l’annonce surprise d’un soutien du RN à la gauche Nupes. La Première ministre n’a d’ailleurs pas hésité à dénoncer « l’alliance contre-nature » des oppositions. Au final, ces trois votes valent adoption en première lecture des volets recettes du projet de loi de finances 2023 (PLF) et du financement de la Sécu (PLFSS).

Pour la première fois, Charles III va nommer un chef de gouvernement. Après sa victoire au sein du Parti conservateur britannique, Rishi Sunak doit rencontrer ce mardi matin le roi qui le nommera officiellement Premier ministre, le troisième en deux mois dans un pays en proie à une instabilité inédite et une profonde crise sociale. Liz Truss, qui a démissionné jeudi après seulement 44 jours au pouvoir, fera son dernier discours devant le 10 Downing Street vers 10h15 (11h15 à Paris) puis se rendra au palais de Buckingham pour rendre sa démission au roi. Rishi Sunak sera ensuite reçu en audience par Charles III. Il ira enfin à Downing Street, où il prononcera un discours vers 11h35.





La convention sur la fin de vie va commencer à prendre forme. Le tirage au sort des 150 Français censés débattre pendant plusieurs mois sur cette question démarre ce mardi, a annoncé son organisateur, le Conseil économique, social et environnemental (Cese). Cette convention citoyenne, prévue pour se tenir de décembre à mars, débattra de la nécessité de changer la législation actuelle, un sujet dont le président Emmanuel Macron ambitionne de faire la grande réforme sociétale de son second quinquennat. Le tirage au sort, effectué par l’institut Harris Interactive, visera à sélectionner un échantillon représentatif des Français en fonction du sexe, de l’âge, du lieu d’habitation, de la région d’origine, de la catégorie socio-professionnelle et du niveau d’éducation. Le tirage, effectué à partir de listes téléphoniques fournies par les opérateurs, doit s’achever début décembre, soit peu avant le début de la convention, le 9 décembre.