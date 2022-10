La décision semblait inéluctable. L’opposition, qui sentait le coup venir, avait même parlé d’un « enterrement de première classe ». Cette fois, c’est officiel. Le projet de métro E de Lyon est bel et bien abandonné au profit d’un « tram express ». La décision a été actée ce lundi par les élus du Sytral, gestionnaire des transports en commun.

« Le conseil syndical a approuvé aujourd’hui la poursuite des études du tramway express de l’Ouest lyonnais, confirme Vincent Monod, vice-président du Sytral. En partie souterrain, il sera très efficace et rapide pour desservir les territoires de l’ouest d’ici 2031 et sera connecté aux lignes de métros A et B ». Le tracé devrait permettre de relier le quartier de Jean-Macé à Francheville en passant par Perrache, Sainte-Foy et Tassin.

« Ce nouveau mode offrirait une desserte optimale du plateau du 5ème avec des temps de parcours très compétitifs tout en répondant aux besoins exprimés dans la concertation continue du métro E », indique Bruno Bernatrd, le président du Sytral. Cette solution, « alliant la performance du métro en tunnel et la finesse de desserte du tramway en surface », permettra de connecter le quartier du Point-du-Jour à celui de Perrache en « moins de 10 minutes » et de rejoindre Jean Macé « en moins de 25 minutes », souligne-t-il.





🚋⚡ Les études du Tramway Express de l’Ouest Lyonnais se poursuivent



Cette ligne express reliera Jean-Macé au secteur Alaï/Libération en 2⃣5⃣’ et améliorera les mobilités dans l’ouest de la métropole



Le métro trop cher

Le coût de la réalisation de la - désormais enterrée - ligne de métro E, estimé à deux milliards d’euros, aura été le principal frein. Lancé sous le mandat de Gérard Collomb, le projet n’a jamais vraiment recueilli l’adhésion des écologistes, lui préférant, dans un premier temps, une liaison par câble tellement contestée qu’elle a fini par être abandonnée à son tour.

La réalisation du tramway, nouvellement baptisé TEOL, est évaluée à 750 millions d’euros. Soit presque deux fois et demie moins chère que le métro. Mais sa capacité de transports sera bien moindre : de 45 à 60.000 voyages par jour, contre 120.000 pour la métro. « Attention à ne pas confondre capacité maximum théorique et fréquentation estimée. Même avec le métro E, la fréquentation estimée ne dépassait pas 60.000 passagers par jour, indique Vincent Monod. C’est un ordre de grandeur parfait pour le mode tramway ».

Place désormais à la concertation qui sera encadrée par la Commission nationale du débat public. Elle devrait être lancée à l’automne 2023. Quant aux travaux, ils ne débuteront pas avant 2026.