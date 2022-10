La même vidéo et la même scène relayées sur les réseaux sociaux. Deux lectures différentes. Samedi soir, des heurts ont éclaté sur la place Sainte-Anne, à Rennes, entre des membres de l’ultra droite et de l’ultra gauche. Sur Twitter, certains dénoncent la violence des antifas. D’autres critiquent « une extrême droite en roue libre ». Comme lors d’une querelle entre enfants, on aura du mal à savoir qui a commencé. D’après la préfecture d’Ille-et-Vilaine, les faits auraient démarré vers 21 heures à l’angle de la place, non loin du centre des congrès.

Des échauffourées auraient éclaté entre des membres de l’ultra gauche et de l’ultra droite. « On parle d’une rixe, il n’y a pas eu de réel affrontement », précise la préfecture. Des verres et des chaises qui se trouvaient sur les terrasses auraient été balancés. Deux hommes auraient été légèrement blessés et ont été pris en charge par les pompiers. Il s’agirait de membres de l’ultra droite. On ignore pour l’heure si des plaintes ont été déposées.





Merci #Rennes pour ce spectacle ! Les anti-fa agressent des personnes qui ont manifesté pro-#Lola !

Courage 💪🏻🇫🇷 pic.twitter.com/pXTCzss2wb — Nicolas Grgnr ♔ (@N_Grgnr) October 22, 2022 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



Des heurts ont également éclaté lors de l’intervention de la police. Une vingtaine d’individus munis de parapluies auraient lancé des projectiles sur les forces de l’ordre, qui les auraient repoussés vers le square où se trouve le théâtre du Vieux Saint-Etienne. L’ultra gauche serait à l’origine de ces violences.

Après la manifestation pour Lola

La rixe a éclaté quelques heures après la tenue d’un rassemblement organisé, entre autres, par le mouvement Reconquête d’Eric Zemmour. Quelques dizaines de personnes étaient rassemblées derrière une banderole « Justice pour Lola », en hommage à l’adolescente tuée le 14 octobre à Paris. Un contre-rassemblement s'était tenu dans le même temps par l'extrême gauche.