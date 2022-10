La nuit a été agitée dans le nord-ouest de la France. Près de 3.000 foyers étaient privés d’électricité dans l’Eure, à la suite des intempéries de dimanche, a annoncé la préfecture du département normand dans un communiqué, dans la nuit de dimanche à lundi. « 2.900 foyers sont à cette heure privés d’électricité, principalement à Bernay, Beuzeville, Asnières, Grossoeuvre et Guichainville », indique la préfecture dans un point de situation transmis à 00h46, soulignant que les travaux de remise en état se poursuivaient.





#intempéries - Point de situation lundi 24 octobre à 00h45 pic.twitter.com/1QPWZS006S — Préfet de l'Eure (@Prefet27) October 23, 2022



Au total, 64 interventions ont été réalisées par les sapeurs-pompiers. L’événement a nécessité le relogement de cinq adultes et cinq enfants. Aucun blessé n’est à déplorer, d’après la même source.

Les vents et la grêle ont occasionné des dégâts localisés, notamment dans le secteur de Beuzeville et Pont-Audemer. Des rafales à 136 km/h ont été relevées à Beuzeville. Dimanche soir, des vents violents se sont aussi abattus sur Conty, près d’Amiens dans la Somme. Un « phénomène violent » similaire a frappé des dizaines de maisons et arraché des toitures à Bihucourt, dans le Pas-de-Calais.