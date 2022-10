Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

C’est une cérémonie que les parents veulent « digne » et surtout loin des « agitations politiques ». Des centaines de personnes sont attendues ce lundi après-midi à Lillers, dans le Pas-de-Calais, pour les obsèques de Lola, 12 ans, dont le meurtre sauvage a bouleversé le pays. Pour « un dernier hommage » à la fillette, la famille a donné rendez-vous dès 13h45 à la collégiale Saint-Omer de Lillers, commune de 10.000 habitants dont est originaire sa mère. La messe, célébrée à 14h30 par Mgr Olivier Leborgne, sera ouverte au public, mais l’inhumation au cimetière « se fera dans la plus stricte intimité ». L’évêque d’Arras n’espère, quant à lui, qu’une chose : « que les gens seront très sobres, très discrets, très respectueux ».

Rishi Sunak a de plus en plus de chances de récupérer les clefs du 10 Downing Street. Battu début septembre par Liz Truss, le conservateur n’a cette fois plus d’obstacle devant lui après le retrait de la course de Boris Johnson. Il pourrait même être désigné Premier ministre dès ce lundi. Après la démission de Liz Truss jeudi, il est revenu sur le devant de la scène avec une crédibilité au plus haut. Pour ses partisans, son message, lors de la précédente campagne cet été, a montré qu’il est l’homme de la situation. Sa prudence budgétaire, à cause de laquelle il a été jugé trop centriste et trop lisse, rassure désormais.

Le vent a soufflé très fort dimanche soir dans les Hauts-de-France. Une « mini-tornade » s’est abattue sur Conty, près d’Amiens dans la Somme, et un « phénomène violent » similaire a frappé des dizaines de maisons et arraché des toitures à Bihucourt, dans le Pas-de-Calais. « Plusieurs infrastructures et habitations ont été endommagées » sur la commune de Conty et celle d’Ô-de-Selle, a précisé la préfecture de la Somme, comptabilisant « une soixantaine de bâtiments » au total. « Dix foyers doivent être relogés » et « plusieurs dizaines » d’autres ont été privés d’électricité. Dans un point de situation vers 21 heures, la préfecture du Pas-de-Calais a pour sa part précisé que cet « épisode de vents violents » a fait « un blessé léger », coupé la circulation à Ervillers et provoqué « un accident impliquant un poids lourd sur l'A1, au niveau de la commune de Saint Léger ».