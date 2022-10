Vous n’avez rien suivi de l’actu du week-end ? Pas de problème, comme chaque dimanche, nous avons préparé un résumé des 48 dernières heures en cinq points.

1. Un plan d’action pour les urgences pédiatriques

Après la lettre, les chiffres. Vendredi, 4.000 soignants en pédiatrie avaient adressé une lettre ouverte à Emmanuel Macron pour déplorer leurs conditions de travail, en pleine épidémie de bronchiolite. Le lendemain, le gouvernement s’était dit « conscient du problème », par la voix de la ministre déléguée de la Santé, Agnès Firmin Le Bodo. Et, dimanche, le ministre de la Santé, François, Braun a annoncé débloquer 150 millions d’euros pour les services « en tension ». Mais ces fonds, et les « plans blancs » déclenchés, visent à résoudre une situation de crise, comme l’épidémie de bronchiolite, là où les revendications des soignants se portent davantage sur leur quotidien.

2. Xi Jinping obtient un troisième mandat





Xi Jinping samedi 22 octobre. - Koki Kataoka/AP/SIPA





C’est loin d’être anecdotique, puisqu’aucun dirigeant chinois, depuis Mao, n’avait connu une telle longévité. Le 20e congrès du Parti communiste chinois (PCC) s’est refermé, samedi, sur l’attribution à Xi Jinping d’un troisième mandat présidentiel, en mars prochain. Le dirigeant a également été reconduit à la tête de l’armée chinoise en étant nommé président de la Commission militaire centrale. Pour la première fois en vingt-cinq ans, le Bureau politique ne compte aucune femme. L’instance de décision du PCC est désormais composée uniquement de proches alliés de Xi Jinping. Son prédécesseur, Hu Jintao, a d’ailleurs été mystérieusement escorté hors de l’auditorium pendant la cérémonie, sans que l’on sache s’il s’agissait d’une sanction ou d’une intervention liée à l’état de santé de l’ancien président.

Et aussi : En Italie, Giorgia Meloni est devenue officiellement la première femme à diriger l’Italie. Le Premier ministre sortant, Mario Draghi, lui a passé le flambeau à la post-fasciste, un siècle exactement après l’arrivée au pouvoir de Mussolini, dont elle fut une admiratrice.

3. Un million de foyers sans électricité, en Ukraine

Les autorités prorusses de la région de Kherson ont appelé, samedi, les civils à quitter la capitale régionale, face à l’avancée des forces de Kiev. Environ 25.000 personnes ont déjà été évacuées, a indiqué, samedi, un responsable. De son côté, la Russie poursuit sa campagne de frappes contre l’Ukraine. Plus d’un million de foyers sont sans électricité en Ukraine à la suite de frappes sur des infrastructures énergétiques dans le pays. L’armée russe a également affirmé, dimanche, avoir détruit un dépôt avec 100.000 tonnes de carburant pour l’aviation ukrainienne.

Le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou, s’est entretenu, dimanche au téléphone, avec le ministre français des Armées, Sébastien Lecornu, pour discuter de la situation en Ukraine qui « a une tendance à une escalade incontrôlable », a annoncé l’armée russe dans un communiqué. Sergueï Choïgou « a fait part à son homologue français de ses préoccupations liées à d’éventuelles provocations de la part de l’Ukraine avec recours à une "bombe sale" », indique le communiqué.

4. Varane blessé à un mois du début du Mondial





Raphaël Varane, samedi. - Javier Garcia//SIPA





Raphaël Varane est sorti sur blessure, samedi, lors du match entre Manchester United et Chelsea (1-1). S’il faut attendre jusqu’à lundi matin pour connaître l’ampleur des dégâts, les larmes du vice-capitaine des Bleus au moment de quitter la pelouse laissent envisager le pire pour l’équipe de France, à un peu moins d’un mois du début de la Coupe du Monde. Un forfait du Mancunien créerait un grand vide dans le vestiaire tricolore. Il obligerait également le sélectionneur, Didier Deschamps, à revoir sa copie tactique. Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba ou Ibrahima Konaté, postulants naturels en cas d’absence du patron, n’étant pas à l’aise au poste qu’occupe Varane dans l’alignement à trois centraux. Un retour à une défense à quatre serait alors une option, mais le temps de préparation avant de se jeter dans le grand bain sera très court.

Et aussi : on joue en Ligue 1 ce week-end. En perdant, sans démériter, face à Lens, samedi, à domicile (0-1), les Marseillais laissent filer Paris et leur adversaire du jour. Lyon s’est relancé à Montpellier (1-2) et Rennes l’a emporté in extremis à Angers (1-2). Ce soir, Lille reçoit Monaco.

5. Tim Burton encensé à Lyon

Plus familier de l’ombre et des ambiances gothiques, Tim Burton s’est retrouvé sous le feu des projecteurs ce week-end à Lyon pour le Festival Lumière. Le réalisateur d’Edward aux mains d’argent, Beetlejuice ou Les Noces funèbres, a reçu le quatorzième prix Louis Lumière couronnant l’ensemble de son œuvre. « Je n’avais jamais été accueilli avec autant d’enthousiasme même par ma famille, répétait Tim Burton. Pendant longtemps, les gens avaient tendance à me fuir comme la peste. Moi qui n’aime pas me regarder en photo, je me vois sur tous les murs de la ville comme si ma tête était mise à prix. »





Le réalisateur a perpétué l’une des traditions du festival : tourner un remake de La sortie des usines Lumière, le premier film de l’histoire du cinéma. Il a fallu trois prises pour que Tim Burton soit satisfait de ce court métrage de 45 secondes désormais archivé au musée Lumière où il a rejoint ceux de Francis Ford Coppola, Jane Campion ou Quentin Tarantino.