Alors que les décorations de Noël et les idées de cadeaux fleurissent déjà un peu partout sur les rayons des commerces de l’hexagone, à Strasbourg aussi, « Capitale de Noël », on s’agite en tous sens. Le Grand sapin sélectionné dans les Vosges va être coupé ce lundi, les restrictions de circulation et de stationnement viennent d’être communiquées à la population et la programmation sera dévoilée cette semaine… Une préparation aux petits bretzels qui a cependant bien fait parler d’elle avec une liste sur les produits qui seront interdits, autorisés ou acceptés « sous réserves », à la vente pour cette nouvelle l’édition 2022.

Une liste – un document de travail, assure la ville – envoyée il y a une quinzaine de jours aux commerçants et forains participant à l’évènement Strasbourg capitale de Noël. Le document, s’il a suscité pas mal de polémiques, a surtout permis de s’interroger une nouvelle fois sur ce que les visiteurs espèrent voir ou ne pas voir sur les étals des chalets. Interrogés, les internautes de 20 Minutes ont vivement et longuement réagi et tiré majoritairement dans le même sens… Preuve encore qu’avec les marchés de Noël, il ne faut pas plaisanter.

Pas plaisanter, ou presque : Je ne veux pas voir « de pickpockets », « de touristes », de « photo ou affiche de l’équipe municipale ! » ou bien encore « pas d’arnaques », peut-on lire. Un peu d’humour, mais surtout, pour la très grande majorité des témoignages, une réelle volonté, et ce n’est pas une surprise, de « revenir à l’essentiel ». « Retrouver la « magie de Noël » en passant par les « fondamentaux d’une fête chrétienne », fidèle au « territoire qui l’organise ».

Esprit de Noël es-tu là ?

Nombre de témoignages pointent la trop grande présence de « produits made in china », « que l’on peut trouver partout » et qui « n’ont rien à faire sur les marchés de Noël. » Benjamin et bien d’autres sont à la concorde et souhaitent raccrocher les ventes aux produits régionaux qui identifient Noël. Ils ne veulent « plus voir de pop-corn, de pâtissières orientales, de morceaux de fer représentant une moto avec Johnny Hallyday » de « succession interminables de stand à vins chauds et de confiseries » … Plus pragmatique, certains rappellent qu’il ne tient qu’aux consommateurs de ne pas acheter de produits « made in china » ou qui n’ont rien à voir avec Noël pour que leurs ventes s’arrêtent d’elles-mêmes. Quand d’autres espèrent voir « plus de chorales, de crèches, de moments de partages avec les enfants et les plus pauvres ».









Attendus donc, « des produits en rapport avec Noël et locaux ». Quitte à ce que, parfois, cela ne dépasse même pas les frontières de l’Alsace : « si vous voulez boire du champagne, poussez la porte d’un des nombreux restaurants de la ville, on vous le servira volontiers – et dans un verre ! », souligne Wolfram avant d’ajouter que « les boissons du marché de Noël sont logiquement chaudes. » Plus pragmatique, un internaute relève qu'« avec des dizaines de chalets, on ne peut pas demander à tout le monde de vendre les mêmes articles. Et puis, c’est sûr que c’est plus joli de voir un chalet qui vend de belles boules de Noël, mais vu le prix, combien de personnes vont en acheter ? C’est un peu comme les petites boutiques en centre-ville, on aime bien regarder leurs vitrines mais ce n’est pas ça qui fait vivre le commerçant qui y travaille. » Du travail, c’est ce qui toutefois attend les participants du marché de Noël de Strasbourg qui ouvrira ses portes dans tout juste un mois, le 25 novembre prochain.