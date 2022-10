Perchée en haut du mont Saint-Michel de Brasparts (Finistère), elle avait été épargnée par les flammes qui ont ravagé plus de 2.000 hectares cet été dans les Monts d’Arrée. Dans ce chaos et ce spectacle de désolation, la chapelle construite en 1674 a donc tenu bon, certains parlant d’un miracle. Mal en point, l’édifice religieux a tout de même besoin d’être retapé. Et selon Ouest-France, c’est le milliardaire breton François Pinault qui va financer les travaux de restauration qui s’élèvent à environ 500.000 euros.

Alors que l’incendie était toujours en cours, le propriétaire du Stade Rennais s’était dit « bouleversé » et avait promis d’apporter « son soutien aux collectivités locales dans leur futur travail de reconstitution de la lande et de mise en valeur de chapelle de Saint-Michel de Brasparts qui domine cet extraordinaire paysage breton ».

Il avait déjà financé le reboisement de Brocéliande

Promesse tenue donc avec une convention qui devrait être signée entre François Pinault et le département du Finistère, propriétaire de la chapelle, avant la fin de l’année. Selon Le Télégramme, les travaux devraient permettre de restaurer de fond en comble la chapelle et même de réinstaller sa cloche.

Très attaché à sa région natale, le milliardaire breton avait déjà participé financièrement au reboisement de la forêt de Brocéliande après un violent incendie qui avait ravagé des centaines d’hectares en septembre 1990. Par l’intermédiaire de sa holding Artémis, la famille Pinault a également débloqué 100 millions d’euros pour financer la reconstruction de Notre-Dame de Paris.