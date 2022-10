L’individu suspecté d’avoir volontairement fauché un gendarme, mercredi à Pugnac, au lieu-dit Saint-Urbain, (Gironde) a « reconnu avoir percuté le gendarme mais nie toute intention homicide » indique ce vendredi le parquet de Bordeaux.

« Il est établi qu’il ne disposait pas du permis de conduire et qu’il n’était pas assuré pour ce véhicule, poursuit la procureure de la République, Frédérique Porterie, dans un communiqué. Les analyses toxicologiques confirment qu’il avait consommé du cannabis le jour des faits. » L’intéressé a par ailleurs déjà été condamné par le tribunal correctionnel de Bordeaux en mars 2021 pour conduite d’un véhicule sans permis.

« Des blessures qui pourraient entraîner de lourdes séquelles »

Mercredi vers 18h15, lors d’une opération de contrôle routier opérée par des militaires du peloton motorisé de Saint-Aubin au niveau de Saint Urbain, « un véhicule BMW refusant d’obtempérer aux gestes de contrôle accélérait et percutait un gendarme », indique le parquet. « Ce dernier était projeté à quinze mètres et était rapidement héliporté » vers le CHU de Pellegrin à Bordeaux. Si le pronostic vital du gendarme victime n’est, à cette heure, pas engagé, « les graves blessures dont il souffre pourraient entraîner, de l’avis des médecins, de très lourdes séquelles » précise la procureure.

Le véhicule était retrouvé une heure plus tard non loin des lieux, sans occupant. Le parquet de Libourne ouvrait alors une enquête en flagrance du chef de tentative d’homicide sur un militaire de la gendarmerie nationale et saisissait la section de recherches de la Gironde.

Jeudi, le conducteur se présentait à la gendarmerie de Saint-André-de-Cubzac en milieu de matinée où il était placé en garde à vue. Les investigations, désormais confiées au pôle criminel du parquet de Bordeaux, se poursuivent. « La garde à vue a été prolongée et une ouverture d’information est envisagée samedi matin », annonce la procureure de la République.