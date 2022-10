Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Des progrès, mais le diable sera dans les détails. Les dirigeants de l’Union européenne sont tombés d’accord dans la nuit de jeudi à vendredi sur une « feuille de route » visant à mettre en place, dans les prochaines semaines, des mesures destinées à endiguer la flambée des prix de l’énergie. Si, à l’issue d’âpres tractations, le bloc a voulu présenter un front uni, de nombreux points restent à trancher, et les négociations des prochaines semaines s’annoncent difficiles. Le chancelier allemand Olaf Scholz a clairement indiqué que si les ministres de l’Energie n’arrivaient pas à s’entendre sur une version finale, un nouveau sommet des chefs d’Etat serait nécessaire.

Des orages et une grosse frayeur à Orly. Un avion de transport régional ERJ 145 de la compagnie Fly Amelia, qui comptait notamment la ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales à son bord, est sorti de la piste lors de son atterrissage, jeudi soir. Caroline Cayeux a indiqué sur Twitter qu’il n’y avait pas eu de blessé. Le Bureau d’enquêtes et d’analyses pour la sécurité de l’aviation civile (BEA) a indiqué avoir dépêché quatre enquêteurs sur place. Une « enquête de sécurité » a été ouverte.

La Première ministre, Elisabeth Borne, a assuré hier que « les Français peuvent partir confiants » en vacances, avec « un retour à la normale dans les jours qui viennent » concernant l’approvisionnement en carburant des stations-service, dans un entretien à Libération. « La situation est en nette amélioration depuis le début de la semaine », fait valoir la cheffe du gouvernement, sur fond d’essoufflement du mouvement social des sites pétroliers, deux d’entre eux de TotalEnergies restant à l’arrêt jeudi après de nouveaux votes de grévistes. Selon la Première ministre, « 90 % des stations d’autoroute fonctionneront normalement » dès vendredi soir pour le début des congés scolaires de la Toussaint.