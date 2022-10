Des orages et une grosse frayeur à Orly. Un avion de transport régional ERJ 145 de la compagnie Fly Amelia, qui comptait notamment la ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales à son bord, est sorti de la piste lors de son atterrissage, jeudi soir. Caroline Cayeux a indiqué sur Twitter qu’il n’y avait pas eu de blessé. Selon nos confrères de RTL, il y avait 39 passagers et trois membres d’équipage à bord.





Sortie de piste de retour de Rodez : plus de peur que de mal. Heureusement, aucun blessé n’est à déplorer. Merci pour vos messages de sympathie, et un immense merci aux sapeurs-pompiers et aux équipes de l’aéroport d’Orly pour leur professionnalisme. pic.twitter.com/kVNkXoTv5a — Caroline Cayeux (@carolinecayeux) October 20, 2022 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.







« Sortie de piste de retour de Rodez : plus de peur que de mal. Heureusement, aucun blessé n’est à déplorer. Merci pour vos messages de sympathie, et un immense merci aux sapeurs-pompiers et aux équipes de l’aéroport d’Orly pour leur professionnalisme », a écrit la ministre.

Enquête ouverte

Le compte officiel des aéroports de Paris a précisé plus tôt que tous les passagers ont été « débarqués et pris en charge par le personnel aéroportuaire ».

Le Bureau d'enquêtes et d'analyses pour la sécurité de l’aviation civile (BEA) a indiqué avoir dépêché quatre enquêteurs sur place. Une « enquête de sécurité » a été ouverte.