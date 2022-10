Et tout de suite, la météo du gaz ! Le gestionnaire du transport de gaz en France, GRTgaz, a lancé jeudi le dispositif « Ecogaz », une sorte de « baromètre » qui préviendra les consommateurs français d’éventuelles tensions sur le réseau. Le dispositif est proche de celui déjà lancé pour économiser l’électricité, Ecowatt.

Lorsque le signal sera orange ou rouge, la plateforme enverra une alerte par courriel ou SMS aux consommateurs inscrits sur la plateforme myecogaz.com pour les prévenir et les encourager à réduire leur consommation. Ecogaz donne la tendance sur cinq jours avec quatre couleurs : vert (consommation normale), jaune (légèrement supérieure à la normale), orange (très supérieure et/ou tension) et rouge (risques de coupures).





L’activation du signal rouge ouvre la voie à des interruptions volontaires rémunérées ou à des délestages (coupures) pour les grands clients industriels. Elle épargne en revanche les particuliers, les coupures étant techniquement difficilement réalisables chez ces clients. Le signal est actualisé quotidiennement en tenant compte des prévisions de consommation des prochains jours et de l’équilibre entre les entrées et les sorties de gaz sur le réseau.

Potentiellement « des situations tendues » en fin d’hiver

Le tarissement du gaz russe a amené l’Europe à repenser tout son approvisionnement pour remplir ses stocks d’hiver. Ces stockages sont pleins en France, mais il faut économiser « dès maintenant » pour faire face à l’hiver, estime GRTgaz. « Si on a un hiver moyen, on est capable de satisfaire la demande, mais s’il fait très froid, on peut avoir à gérer des situations tendues » en deuxième partie d’hiver, quand les stocks baissent, explique à l’AFP Thierry Trouvé, directeur général de GRTgaz.

Ecogaz viendra en soutien du plan de sobriété annoncé par le gouvernement pour inciter les particuliers, collectivités et entreprises à économiser l’énergie, selon GRTgaz. Plus d’une soixantaine de partenaires (entreprises, acteurs du logement, collectivités, médias et fournisseurs d’énergie) ont signé la charte Ecogaz, s’engageant à relayer les signaux d’alertes et à réduire leurs propres consommations.