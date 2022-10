Une marche blanche et « un combat pour changer la loi » sur les violences routières. Dimanche, les parents de Noé Guez-Auger seront en tête d’un rassemblement organisé à Antibes, en mémoire de l’adolescent de 16 ans tué par un chauffard dans la nuit du 24 au 25 juin. Avec la détermination que sa mort ne soit pas vaine. Car à leur douleur s’est récemment ajouté « un sentiment d’injustice », expliquent-ils à Nice-Matin.

Contrôlé en état d’ébriété et avec des traces de cocaïne et d’ecstasy dans le sang, le conducteur de 43 ans qui a percuté à vive allure la voiture sans permis de leur fils a été libéré sous caution. Après deux mois de prison. Et dans l’attente de son procès.





« C’est un acte volontaire »

« Il faut que la loi change. Le meurtrier de notre fils avait bu, s’était drogué. Et il a choisi de prendre le volant. C’est un acte volontaire. C’est un homicide volontaire », clament Marceline et Yvon Guez dans les colonnes du quotidien régional.

C’est avec une très grande tristesse que nous avons appris le décès de Noé GUEZ-AUGER à l’âge de 17 ans suite à un terrible accident de la route.



Noé faisait partie de la génération montante du tir.



Nous présentons toutes nos condoléances à sa famille et ses proches.



« Cette marche ne nous rendra pas Noé », mais « nous pouvons faire changer les choses et éviter que d’autres familles subissent la même horreur », expliquent-ils dans un communiqué transmis à 20 Minutes. Le rendez-vous est donné dimanche à 10 heures devant le Centres de ressources, d’expertise et de performance sportive (Creps) d’Antibes. Un symbole. Le jeune Azuréen venait d’intégrer l’équipe de France de tir sportif et figurait sur « les listes Espoirs du ministère des Sports ».