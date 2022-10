L’été 2022 n’a pas été de tout repos pour les sauveteurs en mer du sud-est de la France et de la Corse. Les équipes du Centre régional des opérations de surveillance et de sauvetage en mer Méditerranée (CrossMed) ont mené, de mai à septembre, pas moins de 3.258 opérations en mer, soit une augmentation de 57 % depuis trois ans. « Nous connaissons une hausse exponentielle d’activités en mer, la population qui est venue en 2020, faute de pouvoir aller plus loin à cause du Covid, est restée », relève Philippe Michaud, le directeur du CrossMed. Sur les 8.000 personnes assistées, retrouvées ou secourues, les services déplorent 35 décès, en majorité des baigneurs.

Parmi les mauvais élèves, ou « zones particulièrement sensibles » selon les termes de la préfecture maritime, la rade de Cannes et le golfe de Saint-Tropez. Marseille, une fois n’est pas coutume, a connu sur son littoral un été plus serein. « Marseille n’est pas la zone qui concentre le plus de loisirs nautiques et sur le plan d’eau, ce sont beaucoup des riverains qui connaissent la rade et ses usages », explique le vice-amiral Gilles Boidevezi, préfet maritime de la Méditerranée, qui cite aussi les effets bénéfiques de la réglementation du parc national des Calanques sur les loisirs en mer.

Un « nombre impressionnant » d’éjections de jet-ski

Beaucoup de sauvetages sont liés à la méconnaissance de la mer et de ses embarcations légères. Près de 45 % des opérations ont ainsi lieu à moins de 300 mètres de la côte. « Le paddle, le kayak ne sont pas d’une grande technicité quand la Méditerranée ressemble à un lac, en revanche, dès que le vent se lève, cela demande une forte endurance, rappelle le directeur du CrossMed. La météo s’anticipe, la topographie des lieux s’apprend. » « Des phénomènes urbains s’invitent de plus en plus en mer », souligne aussi la préfecture maritime, avec « la problématique d’engins surpuissants, tels que les jet-skis et semi-rigides, et le nombre impressionnant d’éjections impliquant des traumatismes. »

A cela s’ajoute une tendance nouvelle, « le phénomène d’ubérisation de la location de bateau de particulier à particulier ». Et la conséquence immédiate avec, sur la mer, des bateaux pas toujours bien entretenus et, à la barre, des personnes qui bien souvent n’ont pas reçu, a minima, de brief sécurité avant le départ. « Il y a une tendance à la hausse des voies d’eau », relate par exemple le CrossMed.

Face à ces constats, la préfecture maritime a renforcé ses contrôles sur la vitesse en proche côte, le respect des zones d’interdiction ou de limitation de navigations, ainsi que sur les titres de conduite et de navigation. Durant l’été, elle a aussi mobilisé trois gendarmes sur le plan d’eau de Cannes, avec des résultats assez satisfaisants pour renouveler, voire étendre, l’opération l’été prochain. Et elle mise sur la communication, du jeune public notamment via des influenceurs, pour alerter sur les risques des loisirs en mer. Dans tous les cas, le CrossMed rappelle l’importance, au moindre doute de disparition, d’appeler le 196. Pour engager au plus vite les recherches, sans attendre la tombée de la nuit qui rend les opérations plus difficiles.