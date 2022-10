Elle trône devant l’atelier du foyer de jeunes travailleurs de Vitré. Pour l’heure, elle est la seule, l’unique. Cette vieille Peugeot 103 a abandonné une partie de ses attributs que les adolescents des années 1990 et 2000 aimaient tant changer pour gagner en vitesse. Son carburateur et son pot d’échappement ont disparu. Son réservoir a été conservé, mais il a été entièrement vidé de son mélange, devenu inutile. Pour avancer, cette Peugeot 103 compte désormais sur son seul moteur électrique et une batterie, posée sur son porte-bagages. Entièrement retapée, elle arbore une pimpante teinte verte qui fait déjà tourner les têtes dans la petite ville d’Ille-et-Vilaine. « Les premières qu’on a reçues étaient dans un sale état donc il a fallu tout démonter, tout poncer, repeindre. Il y a eu un sacré boulot de fait », raconte Loïc Desmoulin. Même la couleur de la peinture a fait débat, pour déboucher sur le vert. Couleur de l’espoir, dit-on.

Avant de bidouiller de vieux cyclos, le coordinateur du service mobilité de l’association Le Tremplin avait déjà contribué à l’achat de vélos électriques, puis de cyclomoteurs afin d’offrir un moyen de transport aux résidents du foyer de jeunes travailleurs. Car le pays de Vitré dans lequel le FJT est implanté cultive les paradoxes. D’un côté, il fait partie des territoires français où le taux de chômage est le plus bas en France : à peine 4 %. De l’autre, il souffre de sa ruralité et ne peut pas offrir, malgré ses efforts, une mobilité décente à tous ceux qui ne sont pas véhiculés. « On a des dizaines de jeunes qui ont envie de travailler, qui trouvent des contrats mais qui ne peuvent pas aller bosser parce qu’ils n’ont pas de solution de mobilité. On est rapidement immobile quand on habite à la campagne », embraye Ludivine Gautier, conseillère dans l’association.





Il y a trois ans, Le Tremplin a acheté plusieurs cyclomoteurs qu’elle proposait à la location pour 50 euros par mois. Quentin en a profité pendant quelques mois. Du haut de ses 25 ans, le gamin a arpenté les routes départementales d’Ille-et-Vilaine au guidon de sa Peugeot 103 pour effectuer des missions de maintenance en intérim. « Je travaillais en horaires décalés, c’était impossible d’aller en bus. La 103, elle était agréable à conduire et elle ne me coûtait pas grand-chose. Sans elle, je n’aurais pas pu travailler ». Quentin a bien le permis de conduire mais pas encore les moyens de se payer une voiture. Séduit par la mob, il a fini par en acheter une.





D'anciennes Peugeot 103 thermiques ont été passées à l'électrique avant d'être prêtées aux résidents du foyer de jeunes travailleurs de Vitré. - C. Allain/20 Minutes

Si Quentin est tombé sous le charme des courbes de la Peugeot 103, les autres jeunes du foyer ne partagent pas tous le même enthousiasme. Car le problème du cyclo, c’est qu’il faut savoir bidouiller un peu de temps en temps. « On se retrouvait avec des jeunes qui stockaient des bidons de mélange dans leur chambre. D’autres qui galéraient à les faire démarrer quand le carburateur était froid. Quand on a une mob, il faut bricoler un peu ». C’est en lisant des articles sur l’électrification des deux-roues que Loïc Desmoulin a eu l’idée d’adapter le parc de deux-roues en électrique. « On a récupéré des vieux cyclos qui ne marchaient plus et on les a ramenés à l’atelier. On les répare avec les jeunes. Ils apprennent la mécanique, nous aussi ».





L’électrification est ensuite gérée par la start-up Revolte, basée à Rennes, qui s’occupe d’adapter le kit de la société française Noil. Pour l’heure, seule une Peugeot 103 a été transformée. D’ici quelques mois, elles devraient être une petite dizaine, mises à la disposition des jeunes travailleurs. Et là, plus besoin de pédaler pour démarrer. Il suffit de tourner la poignée. Nettement plus nerveuse que son homologue thermique, la mob électrique participe en plus à la sécurité de son conducteur pour les démarrages en côte, par exemple. Et ça tombe plutôt bien. Il se murmure qu’à Vitré, des cotes, il y en a une palanquée.