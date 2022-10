Bon plan pour un repas gratuit en cette période de crise : il vous suffit de devenir personnel de l’Education nationale et de prier fort pour être sélectionné par le ministre de l’Education, Pap Ndiaye. Ce dernier déjeune ce jeudi avec dix personnels de l’Education, une bonne bouffe qu’il aimerait instaurer en rendez-vous, idéalement une fois par mois.

Pas besoin d’avoir fait Science Po' pour comprendre les intentions : vouloir entendre le quotidien de ceux qui triment « d’en bas » et sortir de cette image de seul décisionnaire déconnecté qu’a pu avoir son prédécesseur, Jean-Michel Blanquer, explique Franceinfo qui relaie l’information.

« Je tiens à pouvoir dialoguer directement avec vous aussi souvent que possible », a expliqué le ministre, affirmant avoir « besoin de ces échanges directs ». Une dizaine de volontaires s’étaient inscrits sur une page web dédiée, et dix ont été sélectionnés : professeurs et directeurs d’école, de collèges, de lycées, un inspecteur, une psychologue. Les conversations ne seront pas enregistrées, promet-on au ministère.