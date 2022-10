Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Les blocages se lèvent dans les raffineries. L’incertitude sur l’approvisionnement en carburant à l’approche des vacances scolaires n’est toutefois pas levée ce jeudi matin, malgré l’essoufflement de la mobilisation dans les sites pétroliers de TotalEnergies où les grévistes ont commencé à reprendre le travail. Le mouvement a ainsi été suspendu mercredi soir sur le site Flandres à Mardyck, près de Dunkerque, et celui de La Mède dans les Bouches-du-Rhône. La fin de la grève avait en outre été votée plus tôt dans la journée à la raffinerie de Donges en Loire-Atlantique. Elle a en revanche été reconduite à Gonfreville en Seine-Maritime (raffinerie et dépôt) et au dépôt de Feyzin dans le Rhône. Mercredi à 13 heures, une station-service sur cinq (20,3 %) connaissait des difficultés d’approvisionnement sur au moins un carburant (contre 24,8 % mardi), avec des situations encore tendues en Bourgogne-Franche-Comté (33,1 %), Ile-de-France (30,5 %) et Auvergne-Rhône-Alpes (29,4 %).

Englué dans des affaires judiciaires, Jean-Christophe Lagarde constate que sa parole ne porte plus. Le président de l’UDI a donc annoncé mercredi aux adhérents de son parti qu’il quittait ses fonctions et que son successeur serait élu le 10 décembre. Cette décision est « douloureuse pour moi, mais nécessaire pour nous tous » car « je ne suis pas en situation de présider efficacement notre mouvement politique », explique l’ancien député qui met en cause une « déferlante judiciaire (…) soigneusement préparée » contre lui. Il est notamment soupçonné d’avoir octroyé un emploi fictif d’assistante parlementaire à sa belle-mère. Par ailleurs, un de ses anciens collaborateurs a été mis en examen début septembre dans l’enquête sur les fausses accusations du magazine Le Point ayant visé, pendant la campagne, les députés LFI Raquel Garrido et Alexis Corbière.

Les tenantes du titre n’auront été que l’ombre d’elles-mêmes. Diminué par l’absence de trop nombreuses joueuses, Lyon n’a pas fait le poids en ouverture de la Ligue des champions féminine et a été mis en déroute 5-1 par Arsenal, mercredi à domicile. Pour ce premier match dans le relevé groupe C, l’OL était en effet privé de cinq joueuses qui avaient débuté la finale de la C1 au printemps dernier contre Barcelone. Ada Hegerberg, mais aussi Griedge M’Bock, Sara Däbritz, Delphine Cascarino, Dzenifer Maroszan, Catarina Macario, Amel Majri, Vanessa Gilles et Ellie Carpenter, notamment, étaient absentes et ne devraient pas revenir prochainement, a estimé l’entraîneure Sonia Bompastor. Une soirée à oublier donc, mais pour mieux rebondir.