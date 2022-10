Prendre le temps d’échanger sur ses problèmes de logement, mais aussi de son avenir professionnel ou de ses problèmes familiaux, le tout autour d’un petit expresso. En cela, Café & Co ressemble à n’importe quel bistrot de France. Mais dans ce nouveau lieu, installé au cœur des anciens locaux d’Orange dans le quartier toulousain de Soupetard, le service est assuré par des bénévoles en situation de handicap. Lucile, Samia, Thierry, Guilhem, Ramiro ou encore Simon donnent un peu de leur temps pour faire vivre, tous les jours de la semaine, ce lieu unique et atypique.

Il faut dire que ce sont ces adultes, porteurs d’un handicap psychique ou moteur, qui ont eu l’idée de créer ce tiers lieu après avoir échangé avec Céline Brouquières et Sébastien Calvo, tous les deux éducateurs au sein de l’Asei, une association qui accompagne des personnes au sein de 107 établissements.

Sortir de l’isolement

« Quand on quitte l’institution à 20 ans, on est un peu largué : soit on retourne dans sa famille, soit on part en appartement. On se sent souvent isolé et certains n’ont même pas de famille. On voulait créer un lieu où l’on puisse aborder tous les problèmes et essayer de pouvoir trouver une solution, un lieu convivial dont l’un des leitmotivs c’est d’être ouvert à tous » ; assure Romain Tesson, 33 ans, l’un des responsables de l’association.





En fauteuil roulant, il ne s’occupera pas de servir les clients qui viendront boire un petit thé agrémenté de viennoiseries. Son créneau, c’est l’informatique. Il mettra à profit ses compétences en la matière pour former ceux qui n’y pipent rien ; que ce soit un riverain du quartier, un jeune en insertion ou une personne en situation de handicap qui veut refaire son CV.

Car le principe de ce tiers lieu inclusif se veut ouvert sur le quartier. Tous ceux qui adhérent à l’association peuvent bénéficier des formations qui y sont dispensées. « Nous avons identifié les freins à l’insertion, notamment le numérique. C’est pourquoi des formations seront données par l’association Cyberdicap ou Orange solidarité. Il y en aura aussi une sur le maintien des acquis de base, des cours avec une socio-esthéticienne ou sur le Code de la route, mais aussi du sport adapté. L’idée est de partager les compétences de chacun dans cet espace social hybride, afin que les gens se sentent moins seuls, se sentent utiles et prennent confiance en eux », estime Céline Brouquières.

Premier en France

Loin des administrations classiques, Café & Co est là pour aider ceux qui se noient dans la paperasse des demandes d’allocation aux adultes handicapés ou qui galèrent dans leurs recherches d’emploi. L’expérience des bénévoles, et leurs propres parcours du combattant, est un peu pour éviter les écueils que nombreux jeunes rencontrent. « Il doit aider à ce que chacun retrouve sa place, une vie sociale, mais aussi soutenir chacun dans son projet professionnel ou personnel », insiste Sébastien Calvo, qui rappelle que « la biodiversité n’est pas que dans la nature ».

L’espace sera également le lieu d’activités ludiques, d’un atelier radio à l’origine de podcasts et d’un espace friperie, un moyen d’attirer le plus grand nombre. « Le besoin de ce genre de lieu est pour tout le monde, dans une société où l’on a besoin de recréer du lien. La différence est une source de richesse », rappelle Nadine Barbottin, la présidente de l’Asei, qui espère que le premier tiers lieu de ce type à voir le jour en France fera des petits.