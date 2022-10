C’est officiel. Nice aura une avenue Reine-Elizabeth II, dans le quartier de Cimiez, « où l’histoire a été marquée par la présence royale », a annoncé le maire Christian Estrosi en conseil municipal. La proposition pour « honorer la mémoire » de la reine, récemment décédée, a été approuvée. Une occasion de « gonfler » les statistiques de la capitale azuréenne en matière de féminisation des voies, tous types confondus.

Seuls 5 % des 1.324 rues, avenues ou autres places avaient une odonymie féminine selon les données compilées en 2015 par Nice-Matin. La ville se situerait donc en bas du classement des grandes villes de France, juste au-dessus de Lille (3,2 %) et à égalité avec Toulouse (5 %).

Des villes qui font des efforts ces dernières années

Pourtant, la municipalité assure que « dès sa prise de fonction en 2008, Christian Estrosi a souhaité accélérer les principes de parité notamment lors des commissions de dénomination des voies et espaces publics » pour « augmenter la part de noms féminins ». Avant d’appuyer : « De nombreux sites ont ainsi été baptisés au nom de femmes illustres comme Simone Veil, Olympe de Gouges, Mère Teresa », sans communiquer de chiffres. Pour information, l’avenue Simone Veil était la 75e voie de la ville portant le nom d’une femme… En novembre 2013.

En juin, les élus avaient d’ailleurs refusé d’attribuer une rue à Gisèle Halimi parce qu’elle « a défendu des membres du Front de libération nationale » dans le contexte post-guerre d’Algérie, a relaté Nice-Presse au moment des faits. Un détail qui n’a pas gêné la municipalité de Nantes, qui a récemment accordé un boulevard à l’avocate et militante féministe. Depuis le début du mandat de Johanna Rolland (PS), en 2014, entre 70 % et 80 % des nouveaux noms de rues ou places portent un nom de femme. Ainsi, plus de 120 nouveaux noms féminins ont été attribués, soit 8 % du total des odonymies nantaises.

Rennes et Lyon sont deux villes qui mènent elles aussi une politique pour « réduire les inégalités de reconnaissance entre les hommes et les femmes » et « accélérer le processus ». La capitale bretonne a enregistré douze nouvelles rues cette année et enregistre 14 % de ses rues avec des noms de femmes. A Lyon, une nouvelle place Simone Veil et rue Frida Kahlo ont permis de monter à 11 % la part de rues qui portent des noms féminins.

Les mots et les actes

D’une manière générale, chaque grande ville assure aujourd’hui prendre cette problématique à cœur et promet de faire des efforts. Mais dans les faits ou plutôt, les chiffres, elles sont bien loin de les réaliser. A Bordeaux, la municipalité explique « porter la volonté de faire des noms de rues et des bâtiments le miroir de notre société » en attribuant par exemple, en mai 2022, des noms de femmes à 46 nouvelles voies et espaces publics. La commune passe ainsi à 5,4 % d’odonymie féminine. Jusque-là, c’était le cas pour seulement 59 rues et places (sur près de 1.950).

A Montpellier, les élus ont également lancé l’année dernière « une vague » de dénominations avec douze rues qui ont pris le nom de douze femmes qui ont marqué l’Histoire pour « retrouver le chemin de l’égalité femme homme dans notre espace public », selon le maire, Michaël Delafosse (PS). A cette époque, 1.437 voies portaient le nom d’un homme, contre seulement 187 celui d’une femme, indique La Marseillaise. Quant à Marseille, la ville s’est engagée à « attribuer des noms de femmes à, au moins 50 % de tous les bâtiments municipaux en cours de construction ou prochainement inaugurés ainsi qu’aux rues nouvellement nommées », relate Actu.fr.

Des actions pour féminiser les rues

A Paris, 12 % des voies ont des noms de femmes et 66 % des noms d’hommes. Même si ce pourcentage reste faible, il a doublé en cinq ans. Le dessinateur Alcatela avait d’ailleurs créé la carte du « Paris féminin » pour montrer l’absence de représentation des femmes dans la capitale en soulignant tout de même le travail effectué récemment.

D’autres actions citoyennes ont été entreprises face à ce constat. A Nice, le collectif Artemis avait effectué une demande auprès de la mairie pour des rues Anita Conti et Françoise Sagan. Sans succès. A Strasbourg, en 2018, le collectif Copines Strasbourg n’a pas attendu la permission et a rebaptisé une soixantaine de rues de la ville pour « protester contre l’invisibilité de la femme dans notre société ».









Interrogée par Brut à ce sujet, Christine Bard, historienne et spécialiste de l’histoire des femmes, affirme : « On pourrait décider d’avoir la parité dans les noms de rues. Ça ne suffit pas d’avoir une Jeanne d’Arc ou une reine ou une femme politique ou une artiste de temps en temps. C’est la masse des femmes qui compte. C’est la moitié de l’humanité quand même. » Au niveau national, 6 % des voies portent le nom d’une femme.