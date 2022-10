Depuis ce mercredi et jusqu’à vendredi inclus, des billets de TER dans toute la région Paca sont à moitié prix. Une mesure prise dans « le contexte de la pénurie de carburant liée à la grève », précise un communiqué de la région mardi soir. « Cette mesure exceptionnelle permet de proposer une alternative immédiate aux habitants qui se déplacent chaque jour sur notre territoire pour leur faciliter leur quotidien », a déclaré Renaud Muselier, président de la région.

Tous les usagers qui souhaitent prendre un « aller-retour » ou un abonnement sept jours qui commence mercredi, jeudi ou vendredi, sur l’ensemble du territoire, bénéficieront d’une réduction de 50 %. Ces tarifs sont disponibles à tous les guichets, les distributeurs de billets régionaux et sur le site de la SNCF TER Sud.

Des mesures « incomplètes » pour le RN

Pour Franck Allisio, député des Bouches-du-Rhône et président du groupe Rassemblement National au Conseil régional de Paca et Muriel Fiol, conseillère régionale, ces mesures ont « un train de retard » et sont « incomplètes et inadaptées ». « Alors que la grève chez Total dure depuis le 27 septembre dernier, la région […] a attendu la grève dans les trains pour offrir aux usagers une alternative à la voiture […]. En Occitanie, cela fait déjà une semaine que les TER sont à 1 euro pour tous », ont-ils commenté.









A Nice, l’augmentation de la fréquence des transports en commun aux heures de pointe, mise en place la semaine dernière, a été prolongée une semaine de plus.