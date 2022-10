Les autorités s’attendaient à ces irruptions d’ultra. Si la manifestation parisienne pour les salaires et le droit de grève a été globalement calme et bon enfant, elle a aussi été émaillée d’incidents en fin d’après-midi. Environ 200 personnes vêtues de noir, dont une soixantaine de l’ultra-gauche, « ont constitué un bloc », avec la volonté d’en découdre, a attesté une source policière.

Les vitres d’une agence bancaire CIC et d’un concessionnaire de moto BMW ont notamment été brisées boulevard Montparnasse, et des manifestants vêtus de noir ont affronté les forces de l’ordre. Des fumigènes ont également été « craqués » à plusieurs endroits. La préfecture de police a indiqué en début de soirée que les forces de l’ordre avaient procédé à six interpellations.

Selon, la CGT, la manifestation parisienne, partie vers 14 heures de la place d’Italie et dispersée vers 17h30 aux Invalides, a rassemblé 70.000 personnes. Le ministère de l’Intérieur en a compté 13.000.