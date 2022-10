Des lapins serrés dans des clapiers étroits, des lapines inséminées à la chaîne, des lapereaux écrasés par leurs mères… Dans un documentaire, dévoilé lundi sur les réseaux sociaux, l’association Nos Viventia dénonce les conditions d’élevage des lapins français destinés à la viande.

Grâce à l’appui de personnes infiltrées dans la filière, l’association entend montrer la « maltraitance organisée » que subiraient les lapins aux différentes étapes de la production. Les images, résolument choquantes, ont été tournées entre juillet 2021 et août 2022 dans six élevages situés en Vendée, Maine-et-Loire et Deux-Sèvres.

Cinq sur six collaborent avec la Coopérative des producteurs de lapins du bocage (CPLB), basée en Vendée, laquelle se présente comme le premier groupement cunicole français avec une production d’environ 7 millions d’individus par an. Le sixième élevage travaille pour la coopérative Terrena.

« Des salariés qui travaillent de manière robotique »

« Ce qui nous intéresse dans cette enquête ce n’est pas seulement l’horreur de certaines pratiques, c’est aussi de faire découvrir l’ampleur du système, explique Pierre Rigaux, écologue-naturaliste, cofondateur de Nos Viventia. Les éleveurs sont pieds et poings liés avec la coopérative et l’abattoir. La CPLB fournit à chaque éleveur les femelles et le sperme des mâles. Les femelles sont inséminées chez l’éleveur qui élève ensuite les lapereaux et les vend, à l’âge de deux mois et demi, à un abattoir qui vient les chercher. »





Une lapine morte dans un élevage de Réaumur (Vendée). Images issues du documentaire de Nos Viventia. - Nos Viventia

Outre l’omniprésence des cages, y compris en plein air, et la violence de certains gestes (lapins saisis par les oreilles et balancés à la volée, par exemple), le documentaire insiste sur la productivité imposée aux professionnels. Quitte à rejeter vivants à la benne, parfois, certains léporidés écartés en raison de leur maigreur, de leur infertilité ou de leur agressivité. « Il y a des salariés qui travaillent de manière routinière, presque robotique, sans aucune considération pour l’animal, souligne Pierre Rigaux. C’est aussi dû au fait qu’il y a une cadence à tenir pour parvenir à une rentabilité économique. »

Un taux de mortalité jusqu’à 30 % ?

Sollicitée par 20 Minutes, la Coopérative des producteurs de lapin du bocage (CPLB) n’a pas répondu. Pierre Dupont, le responsable de la coopérative, a toutefois pris la parole dans les colonnes de Libération. « Des animaux vivants n’auraient pas dû finir à la poubelle », reconnaît le dirigeant dans cet article. « On sait que certains ne survivront pas. Parmi ceux qui naissent, un travail de sélection est à opérer pour éviter leurs souffrances. Dans ce cas, l’éleveur doit les sacrifier en leur donnant un coup derrière la tête. »









L’association Nos Vivienta estime le taux de mortalité des lapins d’élevage à environ 30 %. La coopérative, elle, rapporte un chiffre de « 10 à 15 % » de pertes.

La consommation de viande de lapin tend à diminuer régulièrement depuis dix ans. La France est le troisième plus gros producteur cunicole du continent, derrière l’Espagne et l’Italie.