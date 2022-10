Jour de grève, jour de discours sur les salaires. Au micro de RTL, le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin a appelé ce mardi une « partie du patronat à augmenter les salaires quand c’est possible », estimant qu’il y avait « un problème de salaires » en France. « Un ouvrier, un employé qui travaille, doit être rémunéré au juste salaire », a-t-il insisté.

Interrogé sur l’ampleur de la grève à venir, le ministre de l’Intérieur a botté en touche : « la météo sociale est très difficile à prévoir ». Mais, « ce qui est sûr, c’est que les gens constatent que leurs salaires n’ont pas suivi l’augmentation des prix », ajoute-t-il, sans se retourner sur le refus commun au sein de la majorité d’aligner les salaires sur l’inflation.









« Et ils constatent qu’une partie des patrons se rémunère et que cette rémunération est disproportionnée par rapport à ce que touche une partie des salariés », poursuit-il. Une référence aux salariés de Total, en grève depuis plusieurs semaines alors que son patron, Patrick Pouyanné, a augmenté son salaire de 52 % ? « Quand on est sensible à l’avenir de son peuple, comme l’est le président de la République », déclame Gérald Darmanin, « on constate ensemble que oui, une partie des salariés doit être augmentée ».